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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Yaptırımlar her halükarda uygulanacak”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Donetsk ve Luhansk kararından dolayı yaptırımlar uygulamakla tehdit ettiğini hatırlatarak, “Biliyoruz ki bir sebep olsa da olmasa da yaptırımlar her halükarda uygulanacak” dedi.

22.02.2022 - 14:15 | | MOSKOVA (İHA)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Yaptırımlar her halükarda uygulanacak”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, katıldığı bir radyo programında dün akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanıma kararı ile ilgili tepkileri değerlendirdi. Ülkesinin aldığı kararın dünyada oluşturduğu etkiden bahseden Lavrov, “Tepki elbette bekleniyordu. Gazeteler, televizyonlar, internet ve sosyal medyada herkesin ağzında bu konu var” dedi.

Batılı diplomatların tepkisini de yorumlayan Lavrov, “Avrupalı, ABD’li ve İngiliz meslektaşlarımız, sözde Rusya’yı cezalandırma stratejileri için tüm ihtimalleri tüketene kadar durmayacak ya da rahatlamayacaklar. Şimdiden bizi bir dizi yaptırımla tehdit ediyorlar, daha doğrusu yeni verdikleri ismiyle ‘tüm yaptırımların anası’ ile tehdit ediyorlar. Batılı meslektaşlarım tarafından son 10 yılda tüm sorunlarda Moskova suçlanıyor ve yaptırımlar uygulanıyor. Buna alıştık” ifadelerine yer verdi

“Minsk anlaşmaları Ukrayna rejimi tarafından ayaklar altına alındı”
Birleşmiş Milletler’in (BM), Donetsk ve Luhansk kararına karşı muhtemel tepkilerini de değerlendiren Lavrov, “BM Sekreterliği öncülüğünde herhangi bir açıklamada bulunmadan önce üye devletlerin kararları doğrultusunda örgütün dayandığı temel ilkelere hala güvenmesini çok isterim” diyerek aldıkları kararın BM kararları doğrultusunda yasal bir zemini olduğunu savundu. Lavrov, Kiev yönetiminin Donetsk ve Luhansk'ta çözüme yönelik adım atmadığını savunarak, "Kimse, Kiev'in 2014'ten sonra Ukrayna'nın tamamında yaşayan halkı temsil ettiğini söyleyemez" ifadelerini kullandı. Ukrayna tarafından Minsk anlaşmalarının ayaklar altına alındığını savunan Lavrov, “Minsk anlaşmaları Ukrayna rejimi tarafından ayaklar altına alındı, Minsk anlaşmalarının imzalanmasından hemen sonra dönemin Cumhurbaşkanı Pedro Poroşenko, parlamentoya geldi ve bu en önemli belgeyi savunmak yerine bahaneler üretmeye başladı” dedi.

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