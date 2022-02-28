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Rus ordusuna ait konvoy uzaydan görüntülendi

ABD’li teknoloji şirketi Maxar tarafından Rus ordusuna ait konvoy, Kiev’e doğru hareket ederken uzaydan görüntülendi.

28.02.2022 - 01:00 | | İHA
Rus ordusuna ait konvoy uzaydan görüntülendi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 4’üncü gününe girerken, ABD’li teknoloji şirketi Maxar tarafından Rus ordusuna ait konvoy uzaydan görüntülendi. Maxar, yayınladığı uydu görüntüleri ile Rus ordusuna ait yüzlerce askeri araçtan oluşan ve 5 kilometreden uzun askeri konvoy, İvankiv kentinin kuzeydoğusunda tespit edildi. Konvoyda, tanklar, zırhlı piyade taşıyıcılar ve kundağı motorlu toplar dahil olmak üzere yakıt ve lojistik destek araçları yer aldığı görüldü.
Maxar ayrıca, paylaştığı uydu görüntüleri ile Gostomel’deki Antonov Askeri Havaalanı’nı düzenlenen hava saldırıları sonucu aldığı hasarı da ortaya çıkardı.

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