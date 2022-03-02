Putin Ukrayna'nÄ±n yeni liderini belirledi! Ä°ÅŸte Volodymyr Zelenskiy'in yerine gelecek isim...

Ukrayna istihbaratÄ±na atÄ±fta bulunan Ukrayinska Pravda haber ve analiz sitesinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, Rusya 2013-14'teki hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± protestolar sÄ±rasÄ±nda devrilen eski Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Viktor YanukoviÃ§'i Ukrayna'nÄ±n yeni lideri olarak ilan etmek istiyor.

UkraynalÄ± web sitesinin kaynaÄŸÄ±na gÃ¶re, 2014 yÄ±lÄ±nda Rusya'ya kaÃ§an YanukoviÃ§ ÅŸu anda Minsk'te.

Gazete, Kremlin'in YanukoviÃ§'i Ukrayna'ya geri getirmek iÃ§in bir medya operasyonu veya kampanyasÄ± hazÄ±rlÄ±yor olabileceÄŸini, veya kendisinden Ukrayna halkÄ±na seslendiÄŸi bir konuÅŸmayÄ± yayÄ±nlayabileceÄŸini belirtti.

Ocak ayÄ±nda Ä°ngiltere, Moskova'nÄ±n Ukrayna hÃ¼kÃ¼metinin baÅŸÄ±na geÃ§mesi iÃ§in Rusya yanlÄ±sÄ± bir figÃ¼r yerleÅŸtirmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, eski Ukrayna milletvekili Yevhen Murayev'i de Kremlin'in potansiyel adaylarÄ±ndan birisi olarak gÃ¶stermiÅŸti.





ANÄ°DEN RUSYA'YA DÃœMEN KIRMIÅžTI

Sovyetler BirliÄŸi'nin daÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 1991'den 2004'e kadar DoÄŸu Ukrayna'da ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± hareketler yok denecek kadar azdÄ±. 'Turuncu Devrim' diye bilinen protesto hareketi, Rusya yanlÄ±sÄ± eski Donetsk valisi Viktor YanukoviÃ§'in CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini kazanmasÄ±nÄ± engelledi. Bunun Ã¼zerine YanukoviÃ§'in Ukrayna'nÄ±n doÄŸusunda teÅŸkilatlÄ± 'BÃ¶lgeler Partisi' Ukrayna'dan ayrÄ±lma tehdidinde bulundu ama sonuÃ§ta bu tehdidi gerÃ§ekleÅŸtirmeye cesaret edemedi.

YanukoviÃ§ 2010'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini kazanmayÄ± baÅŸardÄ± ve Rusya ile AB arasÄ±nda zikzak Ã§izen bir politika izledi.

Viktor YanukoviÃ§'in Avrupa BirliÄŸi ortaklÄ±k anlaÅŸmasÄ±nÄ± reddedip Rusya'ya dÃ¼men kÄ±rmasÄ±yla KasÄ±m 2013'te gerilim tÄ±rmandÄ±. Putin'in en sevdiÄŸi politikacÄ±lar arasÄ±nda yer alan YanukoviÃ§'in Moskova'da 15 milyar dolarlÄ±k anlaÅŸmaya imza atmasÄ±yla, muhalefetin protesto gÃ¶sterileri patlak verdi.

HÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± protestolar Kiev'de baÅŸladÄ± ve Ã¼lke geneline yayÄ±ldÄ±. YanukoviÃ§ Rusya'ya kaÃ§tÄ±.

YanukoviÃ§'in devrilmesiyle sonuÃ§lanan Meydan protestolarÄ±, Rusya'nÄ±n Ukrayna'daki etkisini de tamamen kaybetme tehlikesini beraberinde getirdi.

Moskova ise Kiev'deki iktidar boÅŸluÄŸundan yararlanarak KÄ±rÄ±m YarÄ±madasÄ±'nÄ± ilhak etti.





PUTÄ°N'DEN YANUKOVÄ°Ã‡'Ä° KURTARMA EMRÄ°

Ä°ÅŸgalci Putin, bir yÄ±l sonra KÄ±rÄ±m'Ä±n Rusya'ya ilhakÄ±nÄ±, bÃ¶lgede kimliÄŸi belirsiz silahlÄ± kiÅŸilerin ortaya Ã§Ä±kÄ±p yÃ¶netim binalarÄ±nÄ± ele geÃ§irmesinden dÃ¶rt gÃ¼n Ã¶nce planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti.

Rusya'da yayÄ±nlanan belgeseldeki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, Putin "Ã–zel kuvvetlerimizin liderlerini ve Kremlin'deki savunma bakanÄ±nÄ± davet ettim ve onlara tasfiye edilen Ukrayna devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n (Viktor YanukoviÃ§) hayatÄ±nÄ± kurtarma gÃ¶revini verdim" deyip ekliyordu:

"ToplantÄ±yÄ± sabah yedi sÄ±ralarÄ±nda bitirdik. Giderken Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±ma, 'KÄ±rÄ±m'Ä± Rusya'ya geri getirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlamaya mecbur kaldÄ±k' dedim."

23 Åžubat'ta gerÃ§ekleÅŸen toplantÄ±dan dÃ¶rt gÃ¼n sonra, 27 Åžubat'ta, silahlÄ± kiÅŸiler KÄ±rÄ±m'daki yerel parlamento ve yerel yÃ¶netim binalarÄ±nÄ± ele geÃ§irdi ve Rusya bayraklarÄ±nÄ± Ã§ekti. Bu kiÅŸiler Rusya ordusuna dair herhangi bir iÅŸaret taÅŸÄ±madÄ±lar.

KÄ±rÄ±m'Ä±n geleceÄŸiyle ilgili olarak uluslararasÄ± toplum tarafÄ±ndan Ã¶nemli oranda kabul gÃ¶rmeyen oylama ise 16 Mart'ta yapÄ±ldÄ±. Ä°ki gÃ¼n sonra Putin, KÄ±rÄ±m'Ä±n Rusya'ya ilhakÄ±nÄ± kabul etti.

KÄ±rÄ±m'Ä±n ilhakÄ±yla ilgili operasyon o dÃ¶nemde gizli tutuldu ve Rusya, her ne kadar Putin daha sonra KÄ±rÄ±m'Ä±ndaki savunma gÃ¼Ã§lerinin arkasÄ±nda durmak Ã¼zere bÃ¶lgeye birlikler sevkettiÄŸini kabul etse de, olaya dahil olduÄŸunu kabul etmedi.

Putin videoda ayrÄ±ca YanukoviÃ§'in kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in Rusya'nÄ±n havadan, denizden ve karadan hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yledi.

YanukoviÃ§ 22 Åžubat'ta Kiev'den Harkov ve Donetsk'e kaÃ§mÄ±ÅŸ, daha sonra yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ise Rusya'ya KÄ±rÄ±m Ã¼zerinden ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.





DONBAS'TA YAÅžANANLAR

Ukrayna'nÄ±n doÄŸusunda Rusya yanlÄ±sÄ± cephe KÄ±rÄ±m'daki kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ deÄŸildi. Ancak Donetsk ve Lugansk'ta Kiev'deki yeni iktidara karÅŸÄ± kuÅŸkular oldukÃ§a gÃ¼Ã§lÃ¼ydÃ¼.

Rusya yanlÄ±larÄ±yla Ukrayna yanlÄ±larÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± o dÃ¶nemde yaklaÅŸÄ±k olarak aynÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼kteydi. Bir ankete gÃ¶re o dÃ¶nem Donetsk sakinlerinin yÃ¼zde 20'si, Rus ordusunun bÃ¶lgeye girmesini memnuniyetle karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±nÄ± ifade ediyordu. Bir o kadar Donetskli ise Kiev iÃ§in Ã§arpÄ±ÅŸmaya hazÄ±r olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yordu.

2014 yÄ±lÄ± ilkbaharÄ±nda DoÄŸu Ukrayna'daki Ã§eÅŸitli kentlerde idari binalar iÅŸgal edildi, silahlarÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in polis karakollarÄ±na baskÄ±nlar dÃ¼zenlendi. Bu olaylarÄ±n arkasÄ±ndaki itici gÃ¼Ã§, Rus istihbaratÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± tahmin edilen Rus vatandaÅŸlarÄ±ydÄ±.

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Ukrayna'nÄ±n bÃ¶lÃ¼nmesi iÃ§in referandumlar dÃ¼zenlendi, baÅŸÄ±nda RuslarÄ±n bulunduÄŸu kaÄŸÄ±t Ã¼stÃ¼ndeki 'halk cumhuriyetleri' ilan edildi. Kiev hÃ¼kÃ¼meti ayaklanmayÄ± bastÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

2014 yazÄ±nda Ukrayna ordusu bÃ¶lgelerin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ yeniden kontrol altÄ±na almayÄ± baÅŸarsa da AÄŸustos ayÄ±nda Donetsk'in gÃ¼neydoÄŸusundaki Ä°lovaysk kentindeki kuÅŸatma savaÅŸÄ±nda yenilgiye uÄŸradÄ±.

Ukrayna tarafÄ±, Rus askerlerinin de Ã§atÄ±ÅŸmalarda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti, Rusya yalanladÄ±. Bu, Ukrayna'daki son bÃ¼yÃ¼k Ã§atÄ±ÅŸma oldu.

2015 Åžubat ayÄ±nda varÄ±lan Minsk anlaÅŸmalarÄ± ile bu cephe hattÄ± sÄ±nÄ±r olarak sabitlendi. O dÃ¶nemden sonra bÃ¶lgede Ukrayna ordusu ile Rusya yanlÄ±sÄ± milisler arasÄ±nda kÄ±rÄ±lgan bir ateÅŸkes hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼. Devletler hukukuna gÃ¶re iki bÃ¶lge de Ukrayna'nÄ±n egemenlik alanÄ±nda sayÄ±lÄ±yor.

Ä°ki bÃ¶lgede de baÅŸÄ±ndan beri hÄ±zlÄ± bir RuslaÅŸtÄ±rma sÃ¼reci yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼. Rus okul kitaplarÄ±nÄ±n okullarda okutulmasÄ±yla baÅŸlayÄ±p Rus para biriminin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe sokulmasÄ±yla geliÅŸen sÃ¼reÃ§te ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± milislerin de Rus askeri danÄ±ÅŸmanlarca eÄŸitildiÄŸi sÄ±kÃ§a dile getirildi. Rusya ise bu iddialarÄ± hep reddetti.

Rusya 2019 yÄ±lÄ±nda halka Rus pasaportlarÄ± daÄŸÄ±tmaya baÅŸladÄ±. Son verilere gÃ¶re Ukrayna'nÄ±n doÄŸusunda 800 bin kiÅŸi Rus vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na sahip.