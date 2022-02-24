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Polonya, tüm Ukrayna uçuşlarını iptal etti

Polonya, Ukrayna'ya olan tüm uçuşların iptal edildiğini ve Ukrayna’nın Kiev, Odessa ve Lviv şehirlerine giden uçakların ise güvenli bölgelere yönlendirildiğini bildirdi.

24.02.2022 - 11:03 |
Polonya, tüm Ukrayna uçuşlarını iptal etti

Polonya'daki LOT Havayolları, Ukrayna'ya düzenlenen tüm uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Polonya Hava Seyrüsefer Hizmetleri Ajansı (PAZP) tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna hava sahasının kapatılması dolayısıyla Ukrayna'ya seyir halinde bulunan sivil uçakların güvenli bölgelere yönlendirildiği bildirildi.

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) dün yaptığı açıklamada havayolu şirketlerini Ukrayna üzerinden gerçekleştirecekleri uçuşlardan kaçınmaları, Belarus-Ukrayna ve Rusya-Ukrayna sınırlarında 185 kilometre çapındaki hava sahası boyunca aşırı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı. Ukrayna'nın hava trafik kontrol kurumu Ukraeroruch ise Rusya'nın operasyona başlamasının ardından internet sitesinden yaptığı duyuruda "yüksek güvenlik riski" dolayısıyla Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlar için kapatıldığını açıklamıştı.

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