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Putin'in en büyük silahı! Avrupa ülkelerinin elini kolunu bağlıyor...

Avrupa ülkelerinin eli Rusya’yı caydırma hamlelerinde oldukça zayıf. Bunun en önemli nedeni Rusya’nın mevcut ekonomik durumu ve batı ülkelerinin ekonomik bağımlılıkları.

24.02.2022 - 10:44 |
Putin'in en büyük silahı! Avrupa ülkelerinin elini kolunu bağlıyor...

Rusya ambargolara karşı 60 ay dayanacak bir ekonomik modelleme yaptı. Bu modelde, 500-600 milyar Dolar rezerv biriktirmek, Altın rezervini olabildiğince arttırmak, dış borçlanmayı azaltmak hatta sıfırlamak, dolar para biriminden kopmak, siber alanda kendi teknolojisini inşa etmek ana unsurlar.

Rus Merkez Bankası’nın yaklaşık 600 milyar dolarlık döviz ve altın rezervi var. Bunun Batı’dan gelecek ambargolara karşı en az 60 ay sıkıntı çıkmadan yeteceği görüşü var.

Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu’nun yaklaşık 200 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Bu rakam GSYH’nin yüzde 12’sine eşit.

Avrupa Birliği üye ülkeleri, Doğalgaz temini bakımından Rusya’ya bağımlı durumda. Rusya, AB’nin toplam doğalgaz ithalatının yaklaşık yarısını, petrol ithalatının da neredeyse üçte birini karşılıyor.

Tek tek üye ülkelere bakıldığında, 11 üye ülkenin doğalgazının dörtte üçünü karşıladığı gerçeği var.

Avrupa Birliği’nde başrolü üstlenen Almanya doğalgazının yarısından fazlasını Rusya’dan karşılıyor.

AB ülkeleri ve ABD Rusya’yı küresel bir finansal iletişim hizmeti olan SWIFT sisteminden çıkarmayı düşünüyor. Bu ilk etapta Rus bankalarının denizaşırı ülkelerde iş yapmasını fiilen çok zorlaştıracak bir hamle gibi görülüyor. Ancak bu yaptırımın, bankaları Rus finans kurumlarıyla yakın bağları olan ABD ve Almanya gibi ülkeler için ekonomik bir maliyete de neden olacak. O yüzden şu anda SWIFT kılıcı çekilemedi.

Rus parasını İngiltere başkentindeki boyutunu ifade etmek için “Londragrad” takma adı kullanılıyor. İngiltere hükümeti, Londra’ya akan yasadışı Rus parasıyla mücadele sözü verse de bunun kısa vadede gerçekleşmesi beklenmiyor. BBC’ye göre İngiltere hükümeti, bu sorunu, insanların paralarının nereden geldiğini anlatmalarını gerektiren “açıklanamayan servet emirleri” çözümüyle aştığını iddia ediyor.

Londra uzun yıllardır zengin Rusların yaşamak ve gayrimenkul almak için tercih ettikleri bir yer. İçişleri Bakanlığı 2008’den bu yana 2 bin 581 Rus vatandaşına yatırımcı vizesi verdi. Bu yüzden fişi çekmek, ilgili-ilgisiz kişi ayrımı yapmak çok da kolay değil.

İlgili kişilerin varlıklarının dondurulması ve seyahatlerinin yasaklanması gibi ekonomik yaptırımların çoğu zaten yürürlükte. Rusya bu yaptırmalara karşı tedbirli bu yüzden etkilenme beklenmiyor. (Hürriyet)

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