Rusya, Ukrayna'ya hava ve kara saldırıları için harekete geçti! Yerleşim yerlerinde büyük patlama sesleri...

CNN'in Uluslararası muhabiri Matthew Chance sabahın erken saatlerinden itibaren Ukrayna'nın başkenti Kiev'den canlı yayındaydı.

Başkentin merkezinden biraz uzakta olduğunu belirten, Chance sabahın erken saatlerinden itibaren 7-8 patlama sesi duyulduğunu bildirdi ve "Bu patlamalara kadar Ukrayna'da çok sessiz bir gece hakimdi. Birkaç saat öncesine kadar düşünülemez olduğunu düşündüğümüz şey, şimdi gerçek oldu" dedi.

BÜYÜK PATLAMALAR OLUYOR

Ekrana yansıyan görüntülerde muhabir konuşurken arkadan gelen patlama sesleri dikkat çekiyor. Chance "Büyük patlamalar oluyor. Şu an ne olduklarını tam olarak açıklayamıyorum ancak bu kadar büyük patlamaların Putin'in konuşmasını yapmasından birkaç dakika sonra başlaması dikkate değer bir tesadüf" dedi.

HEDEF UKRAYNA'NIN HAVAALANLARI

Chance ilk başta hedefin ne olduğunun net olmadığını söylese de daha sonra Rusya'nın Ukrayna'nın havaalanlarını devre dışı bırakmaya ve uçak pistlerini tahrip etmeye çalıştığını öne sürdü.

ÜLKE ÇAPINDA HAVA VE KARA SALDIRILARI OLABİLİR

Canlı yayında üstüne koruyucu kıyafetlerini giyen muhabir, "Bulunduğum yerde güvenli olduğunu düşünüyorum. Koruyucu bir ceketim var" dedi ve ülke çapında hava saldırıları ve kara saldırıları olabileceği konusunda uyardı.

"BİRÇOK NOKTADAN SALDIRILAR BAŞLADI"

TRT Haber muhabiri Damla Bürçeler ve kameraman Altan Ayhan da saldırı altındaki Ukrayna'da son yaşananları aktardı.

Damla Bürçeler'in canlı yayında şunları söyledi:

Mariupol'deyiz, Ayrılıkçıların bulunduğu yere çok yakın bir noktadan top atışları yapıldı. Birçok ev isabet aldı, içeride de hala yanan yerleri görüyorum. Buradaki insanlar tahliye edildi, can kaybı yok ama yaralılar var. Ambulanslar geldi. Putin'in operasyon başlatıyoruz bilgisinden sonra hala o saldırılar Ukrayna topraklarına devam ediyor.

Top sesleri de gelmeye devam ediyor, burası daha yeni vuruldu. Yangının söndürülmeye çalışıldığını görüyorum. Birçok noktadan saldırılar başladı.

"BİRÇOK BİNA İSABET ALDI"

Yoğun saldırılar var, burası bir yerleşim yeri ve gördüğünüz gibi birçok bina isabet aldı. Gördüğünüz gibi birçok Müstakil Ev isabet almış durumda. Bulunduğumuz yer 2014 yılında da ciddi çatışmalara şahit olmuştu. Rus askerleri, Ukrayna sınırına yaklaşıyor, dört bir yanda çevrelemiş durumda Ukrayna topraklarını...

"YERLEŞİM YERLERİNE SALDIRILAR BAŞLADI"

Yerleşim yerlerine saldırı hiç olmamıştı ama o emir geldikten sonra yerleşimlere saldırılar başladı.