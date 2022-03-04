Petrol fiyatları için bomba tahmin! Daha da yükselecek, resmen açıkladılar
Petrol fiyatları hakkında son dakika açıklaması geldi. Fiyatlar daha da yükselecek. ABD'li JP Morgan, Brent petrol fiyatının yıl sonunda 185 dolara çıkabileceğini tahmin etti.
04.03.2022 - 19:08 |
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin sürmesi bekleniyor.
ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, petrol fiyatlarının yıl sonunda 185 dolara çıkabileceğini öngördü.
NTV'deki habere göre JPMorgan, Rusya kaynaklı arz sorunlarının devam etmesi durumunda Brent petrol fiyatının bu seviyeye çıkabileceğini belirtti.
Uluslararası piyasalarda Brent petrol 118 dolara kadar çıkarak yaklaşık 9 yılın zirvesini görmüştü.