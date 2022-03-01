BasÄ±n Sekreteri Asadov, iki devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n basÄ±n servislerinin ilgili telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi konusunda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± haberlerde farklÄ±lÄ±k olduÄŸunu ifade ederek Kremlin, Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Shavkat Mirziyoyev'in Rus tarafÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi eylemlere anlayÄ±ÅŸ ifade ettiÄŸini bildirmiÅŸti denildi. Asadov ise telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesiyle ilgili "Ã–zbekistan ve Rusya liderleri, yoÄŸun ikili gÃ¼ndemin gÃ¼ncel konularÄ±na ek olarak Ukraynadaki mevcut durum hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu" ifadelerini kullandÄ±.

Ã–ZBEKÄ°STANIN HEM RUSYA HEM DE UKRAYNA Ä°LE DOSTANE Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° VAR

Sherzod Asadov sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti;

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ±, Ã¶zel operasyon kararÄ±nÄ±n sebepleri ve koÅŸullarÄ± hakkÄ±nda Devlet BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± bilgilendirdi. Ã–te yandan Ã–zbekistan BaÅŸkanÄ±, durumu Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturma ve daha fazla tÄ±rmanmasÄ±nÄ± Ã¶nleme konusunda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak kabul edilebilir yollarÄ±n taraflarca en kÄ±sa zamanda bulunacaÄŸÄ±nÄ± umduÄŸunu ifade etti. Ãœlkemizin geleneksel olarak hem Rusya hem de Ukrayna ile yakÄ±n ve dostane iliÅŸkileri bulunuyor. Biz geniÅŸ bÃ¶lgemizde barÄ±ÅŸ, istikrar ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kalkÄ±nmanÄ±n saÄŸlamasÄ±ndan yanayÄ±z. Ortaya Ã§Ä±kan tÃ¼m anlaÅŸmazlÄ±klar ve gÃ¶rÃ¼ÅŸ farklÄ±lÄ±klarÄ± ancak uluslararasÄ± hukuk kurallarÄ± temelinde Ã§Ã¶zÃ¼lmelidir.