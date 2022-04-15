Odessa'da hayat normale dönüyor

Rusya'nın Ukrayna'nın Karadeniz kıyısında yer alan Odessa'ya yönelik hava saldırılarını sona erdirmesiyle hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda insan ile araç hareketliliğinin arttığı göze çarptı. Şehir içi toplu ulaşım hizmetleri yeniden başlatılırken, savaş nedeniyle kapatılan birçok iş yeri tekrar kepenk açtı. Pazar yerleri de eski hareketliliğine kavuştu. Şehrin farklı noktalarında Rus tanklarına karşı kurulan kontrol noktalarının da kaldırılması dikkat çekti.