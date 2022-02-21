GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Dünyaİran’da savaş uçağı düştü:3 ölü!
HaberlerDünya Haberleri İran’da savaş uçağı düştü:3 ölü!
ABONE OL

İran’da savaş uçağı düştü:3 ölü!

İran’ın Tebriz şehrinde İran ordusuna ait bir savaş uçağının düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

21.02.2022 - 09:22 |
İran’da savaş uçağı düştü:3 ölü!

İran’ın kuzey batısında bulunan Tebriz şehrinde İran ordusuna ait F-5 savaş uçağı düştü. Tebriz Şehit Fakuri Taarruz Üssü Bilgilendirme Bölümü tarafından yapılan açıklamada, “Uçak teknik bir arıza nedeniyle spor salonunun üzerine düştü. Uçakta bulunan pilot ve pilot yardımcısı ile bölgede bulunan bir sivil hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı. Kazanın ardından çıkan yangını söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği olaya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

Yunanistan'dan haddini aşan iddia: Türkiye'nin için hiçbir hakkı yok!
İlgili Haber
Yunanistan'dan haddini aşan iddia: Türkiye'nin için hiçbir hakkı yok!
Ukrayna sınırında 'Z operasyonu' alarmı! ABD elçisi dünyaya duyurdu: Rusya'dan ölüm listesi...
İlgili Haber
Ukrayna sınırında 'Z operasyonu' alarmı! ABD elçisi dünyaya duyurdu: Rusya'dan ölüm listesi...
ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinden ABD vatandaşlarına “terör saldırısı” uyarısı
İlgili Haber
ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinden ABD vatandaşlarına “terör saldırısı” uyarısı

 

    GÜNCEL HABERLER

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Bazı yaptırımlar uygulanmalı

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Bazı yaptırımlar uygulanmalı

    Devlet destek veriyor! Kentten köye dönüş başladı

    Devlet destek veriyor! Kentten köye dönüş başladı

    Bilim Kurulu Üyesi İlhan tarih verdi: 'Vaka ve vefatların düşmesini bekliyorum'

    Bilim Kurulu Üyesi İlhan tarih verdi: 'Vaka ve vefatların düşmesini bekliyorum'

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Bazı yaptırımlar uygulanmalı

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Bazı yaptırımlar uygulanmalı

    Sıradaki Haber
    Devlet destek veriyor! Kentten köye dönüş başladı

    Devlet destek veriyor! Kentten köye dönüş başladı

    Sıradaki Haber
    Bilim Kurulu Üyesi İlhan tarih verdi: 'Vaka ve vefatların düşmesini bekliyorum'

    Bilim Kurulu Üyesi İlhan tarih verdi: 'Vaka ve vefatların düşmesini bekliyorum'

    Sıradaki Haber
    Tazminat kararı! İşveren için mecburi, 2 ay içerisinde...

    Tazminat kararı! İşveren için mecburi, 2 ay içerisinde...

    Sıradaki Haber