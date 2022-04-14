GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Dünyaİngiltere'den 'İsveç ve Finlandiya' açıklaması
HaberlerDünya Haberleri İngiltere'den 'İsveç ve Finlandiya' açıklaması
ABONE OL

İngiltere'den 'İsveç ve Finlandiya' açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılıp katılmama kararı konusunda özgür olduğunu belirterek, Rusya'nın tehditlerinin sadece birliği güçlendirdiğini söyledi.

14.04.2022 - 17:19 | | İNGİLTERE, (DHA)
İngiltere'den 'İsveç ve Finlandiya' açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey ve Baltık ülkelerine yönelik Rus tehditleri yeni değil ve sadece birliğimizi güçlendiriyor. İsveç ve Finlandiya, geleceklerini müdahale olmaksızın seçmekte özgürdür. İngiltere ne karar verirse versin destekleyecek" dedi.

NELER OLMUŞTU?
Rusyan'ın Ukrayna topraklarına girerek başlattığı savaşın ardından Finlandiya ve İsveç, NATO'ya katılma fikrine sıcak bakmaya başlamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma girişimi olursa gerekli önlemlerin alınacağını belirtmişti.

    GÜNCEL HABERLER

    Kritik ekonomi zirvesi! 3 bakan bir araya geldi, anlaşma sağlandı

    Kritik ekonomi zirvesi! 3 bakan bir araya geldi, anlaşma sağlandı

    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! EPDK açıkladı, yüzde 28 arttı! Benzin ve motorin...

    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! EPDK açıkladı, yüzde 28 arttı! Benzin ve motorin...

    Fiyatlar yüzde 100 arttı! Tatile gidecekler dikkat, hepsine zam geldi

    Fiyatlar yüzde 100 arttı! Tatile gidecekler dikkat, hepsine zam geldi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kritik ekonomi zirvesi! 3 bakan bir araya geldi, anlaşma sağlandı

    Kritik ekonomi zirvesi! 3 bakan bir araya geldi, anlaşma sağlandı

    Sıradaki Haber
    Öğrenci akbili aylık ne kadar, öğrenci kartı zammı iptal mi oldu? İETT öğrenci akbili zammında son durum!

    Öğrenci akbili aylık ne kadar, öğrenci kartı zammı iptal mi oldu? İETT öğrenci akbili zammında son durum!

    Sıradaki Haber
    İngiltere'den 'İsveç ve Finlandiya' açıklaması

    İngiltere'den 'İsveç ve Finlandiya' açıklaması

    Sıradaki Haber
    Bankalardan emeklilere promosyon fırsatı! 2.750 TL’ye kadar çıkıyor! Hangi banka ne kadar veriyor?

    Bankalardan emeklilere promosyon fırsatı! 2.750 TL’ye kadar çıkıyor! Hangi banka ne kadar veriyor?

    Sıradaki Haber