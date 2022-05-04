GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Dünyaİngiltere’den 63 Rus kişi ve kuruma yaptırım
HaberlerDünya Haberleri İngiltere’den 63 Rus kişi ve kuruma yaptırım
ABONE OL

İngiltere’den 63 Rus kişi ve kuruma yaptırım

İngiltere, Rusya’ya tüm hizmet sektöründe ihracat yasağı getirirken, 63 Rus kişi ve kurumu da yaptırım listesine ekledi.

04.05.2022 - 17:31 | | LONDRA (İHA)
İngiltere’den 63 Rus kişi ve kuruma yaptırım

İngiltere, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta, Rusya’ya karşı yaptırımlarını artıyor. Yeni yaptırım kararlarını açıklayan İngiltere, Rusya’ya tüm hizmet sektöründeki ihracatı yasakladı. Bununla birlikte 63 Rus kişi ve kurum da İngiltere’nin yaptırım listesine dahil edildi. İngiliz hükümeti alınan yeni kararlarla, Rusya’nın İngiltere’nin yönetim danışmanlığı, muhasebe ve halkla ilişkiler hizmetlerine erişiminin kesileceğini söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, “Putin rejimiyle iş yapmak ahlaki olarak sona ererken, buna devam etmek Ukrayna genelinde acıya sebep olan savaş makinesinin finanse edilmesine de yardımcı oluyor. Rusya’nın İngiltere’nin hizmetleri ile ilişkisinin kesilmesi, Kremlin üzerinde daha fazla baskıya neden olacak ve bu da Putin’in Ukrayna’da başarısız olmasını sağlayacak” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    Kara büyü yaptılar! Akılalmaz olay, duvardaki sembol ortalığı karıştırdı

    Kara büyü yaptılar! Akılalmaz olay, duvardaki sembol ortalığı karıştırdı

    Tatilciler dönüş yolunda, trafik durma noktasında! Kilometrelerce kuyruk oluştu

    Tatilciler dönüş yolunda, trafik durma noktasında! Kilometrelerce kuyruk oluştu

    Ukrayna ordusu, Donetsk'teki petrol deposunu vurdu

    Ukrayna ordusu, Donetsk'teki petrol deposunu vurdu

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı 15 Temmuz ile birleşir mi?

    Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı 15 Temmuz ile birleşir mi?

    Sıradaki Haber
    Ukrayna ordusu, Donetsk'teki petrol deposunu vurdu

    Ukrayna ordusu, Donetsk'teki petrol deposunu vurdu

    Sıradaki Haber
    Merkez Bankası sınavsız personel alacak! İşte işçi alımı başvur şartları!

    Merkez Bankası sınavsız personel alacak! İşte işçi alımı başvur şartları!

    Sıradaki Haber
    Kilosu 40 ile 50 lira arasında değişiyor! 'İyi para kazanacaklar'

    Kilosu 40 ile 50 lira arasında değişiyor! 'İyi para kazanacaklar'

    Sıradaki Haber