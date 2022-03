İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Putin iğrenç taktikler uyguluyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Twitter hesabından paylaştığı bir gönderide Putin'in "çaresiz önlemlere başvurduğunu" söyledi.

Ukraynalı bir insan hakları grubu olan Zmina'nın, esir alınan düzinelerce insanın kimliğini tespit ettiklerini açıkladığı mesaja atıfta bulundu.

Grup ayrıca "binlerce" Ukraynalının kendi istekleri dışında Rusya'ya götürüldüğünü iddia ediyor.

Putin continues to use abhorrent tactics against the Ukrainian people, including abducting innocent civilians.



He is not achieving his objectives and is resorting to desperate measures.



Putin must fail in Ukraine. #thetaken https://t.co/ydgbvdZI1P