Hiçbir şey yapmadan para kazanıyor! Dakikalar içerisinde 85 dolar alıyor

Akari Shirai, yeni işi için Tokyo’dan taşınmadan önce, eski eşiyle birlikte gittiği en sevdiği restoranda Yemek yemek istedi. Ancak bir sorun vardı; restorana tek başına gittiğinde boşanma konusundan başka bir şey düşünemeyecekti ve bunu yaşamak istemiyordu. Bir arkadaşını davet edip durumu açıklamak da ona hiç cazip gelmedi.

İşte tam da bu noktada aklına Japonya’nın ‘hiçbir şey yapmayan adamı’ geldi. Onu kendisiyle yemek yemesi için kiraladı.

Sessiz öğle yemeği yaklaşık 45 dakika sürdü. Shirai en sevdiği yemeği sipariş etti ve kendisine eşlik etmesi için kiraladığı adama aralıklı olarak sorular sordu. Onunla evlilik anılarını paylaştı, düğününden bir fotoğraf gösterdi. ‘Hiçbir Şey Yapmayan Adam’ ise sorulara kısa yanıtlar veriyor, başını sallıyor ve bazen kuru bir kahkaha atıyordu. Hiçbir şekilde ise bir sohbet başlatmıyordu.

Shirai'nin de istediği tam olarak buydu.

27 yaşındaki Shirai, “Biriyle birlikte olduğumu ama aynı zamanda da yalnız olduğumu hissettim. Çünkü onun ihtiyaçlarına dikkat etmem ya da onun hakkında düşünmem gerekmiyordu. Yanımdaydı ama beni hiç rahatsız etmiyordu. Konuşmak için herhangi bir gariplik veya baskı hissetmedim. İlk defa tam bir sessizlik içinde yemek yemiş olabilirim” diyor.

Japonya ve Güney Kore’de yıllardır, sosyal etkinliklerde itibarı kurtarmanın bir yolu olarak, arkadaşları, aile üyelerini veya diğer tanıdıkları ‘taklit etmek’ için yabancıların kiralandığı bir sektör söz konusu.

Ancak 38 yaşındaki Shoji Morimoto, son dört yıldır kendisini bir arkadaş olarak sunarak, müşterilerini Japon toplumunun konuşulan ve konuşulmayan normlarının sosyal beklentilerinden kurtarıyor. Takma adı ‘Rental-san’ (Bay Kiralık) olan Morimoto, ‘hiçbir şey yapmadığı’ işiyle bir televizyon dizisine ve üç kitaba ilham kaynağı oldu, sosyal medyada viral hale gelerek uluslararası bir üne kavuştu.

Kafanız karıştı değil mi? Gelin hikâyenin en başına dönelim…

AİLESİ HİÇBİR ŞEY YAPMAMASINDAN ŞİKAYETÇİYDİ, BU DURUMU FIRSATA ÇEVİRDİ

Aileniz ya da arkadaşlarınız size de zaman zaman hiçbir şey yapmadığınızı, zamanınızı boşa harcadığınızı söylüyor mu? Çevrenizden bu şikâyetleri duyuyorsanız kesinlikle yalnız değilsiniz. Japonya’da yaşayan Shoji Morimoto da çocukluğundan beri aynı şikâyetleri duyuyordu. Bununla birlikte ‘hiçbir şey yapmama’ klişesiyle savaşmak yerine onu benimsemeye karar verdi ve işi haline getirdi.

SEANS BAŞI 85 DOLAR

Çoğu zaman hayatında bir dönüm noktasında olan, travmatik anılarını aşmak isteyen, arkadaşları veya aileleri ile paylaşmaktan rahatsızlık duydukları anları yalnız da yaşamak istemeyen insanlar tarafından kiralanıyor. Morimoto müşterilerini yargılamadan ve kişisel alanlarına girmeden sadece sessizce yanlarında oluyor. Seans başına ise 85 Dolar ücret alıyor.

MARATON ÇİZGİSİNDE TANIDIK BİR YÜZ, TREN GARINDA HÜZÜNLÜ VEDA

Mesela maraton koşan ve tanıdık bir sima görmek isteyen bir atleti bitiş çizgisinde bekledi. Bir başka işi ise tez yazan birinin yanında durmaktı. Bu kişi tek başınayken kaytardığı için Morimoto’yu yanında oturması için kiraladı.

Bir kadın boşanma belgelerini hazırlarken kendisine eşlik etmesi için Morimoto’yu tuttu. Bir keresinde müşterisi ile doktor kontrolüne gitti ve hemoroid ameliyatı tanısını konurken yanında oturdu.

Tokyo’dan Osaka’ya gidecek olan biri, tren istasyonunda kendisine veda etmesi ve arkasından el sallaması için Morimoto’yu tuttu.

Bu işe başladığından beri tek görevinin hiçbir şey yapmamak olduğunu ısrarla belirtmesine rağmen Morimoto olmadık taleplerle de karşılaşabiliyor. Bazen kendisinden çamaşır yıkanması, arkadaşlık kurması ve hatta çıplak poz vermesi istendiğini anlatan Hiç Adam, “Bu teklifleri kibarca reddediyorum. Çünkü benim işim hiçbir şey yapmamak ve dört yıldır da bunu başarıyla yürütüyorum” diyor.

Shoji Morimoto bu ilginç iş seçiminde başarıya ulaştı çünkü Japonya’da yalnızlık vatandaşlar için büyük bir endişe kaynağı. 2020’de Japonya, 11 yıl içinde ilk kez intihar oranlarında artış olduğunu bildirdi. Morimoto’nun başlattığı iş ise birçok kişi tarafından taklit edilmeye başlandı.

‘ONUNLA GÖRÜŞÜRKEN DURUMU KONTROL ETMEK ÇOK KOLAY’

Morimoto, müşterilerinin önemsedikleri insanlara ihtiyaçlarıyla yük olmak istemediklerini sıklıkla fark ettiğini söylüyor, “Bence insanlar kendilerini savunmasız hissettiklerinde ya da duygusal bir anda olduklarında, sevdiklerine karşı daha duyarlı hale geliyorlar. Yakınlarının onları nasıl algılayacağı ya da kendileri için ne tür eylemlerde bulunacağı konusunu düşünüp belki de yük olmak istemiyorlar” diyor.

Tokyo'daki Meisei Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Yasushi Fujii, Shoji Morimoto’nun yaptığı şeyin insanlara duygusal destek sağlamak olduğunu söylüyor.

“Arkadaşlarla ve diğer insanlarla etkileşimde bulunurken, her zaman devreye girebilecek bilinmeyen faktörler vardır diyen Fujii, “Ancak Rental-san ile görüştüğünüzde sizi neyin beklediğini bilmek ve durumu tamamen kontrol altında tutmak çok kolay” ifadelerine yer veriyor.

Japonya'nın bir güney bölgesi olan Kansai'de büyüyen Morimoto, şu ana kadar yaklaşık 4 bin randevuya gitti. Günde birkaç müşterisi olduğundan bahseden Morimoto, “Bir haneye bakmak ve çocuk yetiştirmek için üzerime düşeni yapacak kadar para kazanıyorum” diyor.

Çalışmadığı zamanlarda bile fazla konuşkan olmayan Morimoto için şu anda benimsediği yaşam tarzında her şey yolunda gidiyor. İşe müşterilerin onu kolayca tanıyabilmesi için imzası olan mavi şapkasını ve kapüşonlusunu giyerek gidiyor ve yüzüne boş bir ifade yerleştiriyor. Ancak daha resmi bir yerde çalışacaksa da kesinlikle ortama uygun giyinmeyi ihmal etmiyor.

Morimoto, iş modelinin neden viral ün kazandığı konusunda çok fazla varsayımda bulunmaktan çekiniyor. Başkalarını yargılamamayı ve derin kişisel zorluklardan geçmekte olan ancak bunu göstermeyen insanlara empati duymayı öğrendiğini söylüyor ve ekliyor:

"İnsanlar yüzeyde normal ve iyi görünseler bile, genellikle şok edici geçmişleri, sırları veya çözemedikleri sorunları vardır. Bana çılgınca problemlerle gelen insanlara dışarından bakıldığında çoğunlukla acı çekiyormuş gibi görünmüyorlar. Herkesi hatta çok iyi görünenlerin bile mutlaka sorunları ve sırları vardır.” (Hürriyet)