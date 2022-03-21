Rusya - Ukrayna savaşında son dakika haberleri... Sumy'de korkutucu gelişme! Rusya'dan Mariupol ültimatomu...

Yirmi altıncı gününe girilen Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürüyor. Rus ordusunun saldırıları sürerken Ukrayna ordusu ve halkının direnişi devam ediyor. İşte savaş bölgesindeki saat saat gelişmeler...

08.30: Yeni Zelanda, Rus işgalcilere karşı direnen Ukrayna'ya yardımları artırma kararı aldı. Başbakan Jacinda Ardern, 3,4 milyon dolarlık ek yardımın NATO aracılığıyla Ukrayna'ya ulaştırılacağı bilgisini verdi.

Söz konusu parayla akaryakıt, iletişim ekipmanları ve Ukrayna güçlerine ilk yardım malzemeleri alınacak.

Yeni Zelanda'nın Ukrayna'ya gönderdiği önceki yardımların tutarı 11 milyon dolardı.

08.25: Slovenyalı diplomatlar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e dönüyor. Slovenya Başbakanı Janez Jansa, kısa süre önce tahliye edilen Kiev Büyükelçiliği çalışanlarının yeniden göreve başlayacaklarını söyledi.

Twitter mesajından gelişmeyi duyuran Başbakan Jansa, Kiev Büyükelçiliği'ne gönüllü diplomatların dönüş yapacağını aktardı ve aynı adımı Avrupa Birliği'nin de atması gerektiğini savundu. Slovenya Başbakanı, Ukrayna'nın diplomatik desteğe ihtiyacı olduğunu vurguluyor.

Janez Jansa, 15 Mart tarihinde Polonya ve Çekyalı mevkidaşlarıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret eden ilk yabancı liderler arasındaydı. Üç başbakan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Kiev'de bir araya gelmişti.

08.10: Kiev'e sabaha karşı düzenlenen bombardıman, alışveriş bölgesini ve sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgeyi hedef aldı.

Başkent'teki acil durum ekipleri, en az dört kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Şehrin valisi Vitali Klitschko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, saldırının olduğu bölgede yaşanan patlama sonucu çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Görgü tanıkları, birkaç patlama sesi duyduğunu söylüyor. Klitschko da şehrin Podilskyi bölgesinde birden fazla patlama olduğunu birden fazla binanın hasar aldığını açıkladı.

08.05: Dünya haftalardır Rusya'nın müttefiki Çin'in Vladimir Putin'e Ukrayna işgalinde yardım etmeyeceğini merak ediyor.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Pazar günü zamanın Pekin'in Ukrayna savaşında tarihin doğru tarafında durduğunu kanıtlayacağını ileri sürdü. Wang Yi, "Dışarıdan gelen baskı ve zorlamayı asla kabul etmeyiz; Çin'e karşı asılsız itham ve şüphelerin de karşısındayız" dedi.

ABD'li yetkililer, tarihi yaptırımlar altında sarsılan Rusya'nın ekonomik yardım istediği Çin'den ayrıca silah da talep ettiğini belirtiyor. Moskova ve Pekin, bu haberleri yalanladı.

Çin'in Washington Büyükelçisi Qin Gang, Rusya'ya silah göndermeyeceklerini söyledi. CBS televizyonuna konuşan Çin Büyükelçisi, Rusya'ya silah ya da cephane verilmeyeceğini açık şekilde vurguladı.

Ancak Ukrayna'nın işgalini kınamayı reddeden Büyükelçi Gang, Pekin yönetiminin gerilimin dinmesi için her şeyi yapacağını da vurguladı.

Washington Büyükelçisi'nin açıklamaları, ABD Başkanı Joe Biden'in Çin lideri Xi Jinping'i Rusya'ya yardım etmesi halinde söz konusu adımın sonuçları olacağını açık şekilde belirtmesinin ardından geldi.

Rusya'nın kınanmasının bir faydasının olmayacağını savunan Washington Büyükelçisi Qin Gang, Rusya ile iyi komşuluk ilişkilerine sahip olduklarını hatırlattı.

ODESSA GÜNE SİREN SESLERİYLE UYANDI

07.28: Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Kentte sokağa çıkma yasağının bitmesine dakikalar kala siren sesleri yankılandı.





Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da yerel saatle 05.50 sularında hava savunma sistemleri devreye girdi. Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri, Odessa semalarında keşif uçuşu yaptıkları sırada Rusya'ya ait insansız hava araçlarını ve füzelerini hedef aldı. Hava savunma sistemlerin devreye girmesinin ardından hemen ardından Odessa halkı, sokağa çıkma yasağının bitmesine kısa bir süre kala kent genelinde yankılanan sirenleri ile güne uyandı.

KİEV'DE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

07.12: Rusya’nın gece yarısı Ukrayna'nın başkenti Kiev’e başlattığı saldırıların ardından Kiev merkezindeki hava savunma sistemleri Rus füzelerine karşı devreye girdi.

Rusya ordusu tarafından bu gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev’e bağlı Podilskyi ilçesine füzeli saldırıların ardından Rus saldırılarına karşı Kiev’in merkezinde kurulu hava savunma sistemleri devreye girdi. Rus saldırılarına karşı devreye alınan Kiev’deki hava savunma sistemleri, kentin üstüne gelen Rus füzelerini hedef alarak bu füzeleri havada imha etti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, hava savunma sistemlerinin art arda birçok atış yaptığı görüldü. Rusya’nın hedefindeki en önemli kent olan Kiev’de hava savunma sistemleri tarafından tüm hava saldırılarına karşı çalışmalar devam ediliyor.

RUSYA MARİUPOL İÇİN SAAT VERDİ

07.00: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı yetkililere çağrı yaparak Mariupol şehrini 21 Mart 05.00'a kadar teslim etmelerini istedi.

Bakanlık yetkilisi Mihail Mizintsev,“Kiev’deki yetkililer sizleri bir kez daha kendi kaderinize terk edip ölmenizi emrederlerse, canına kıymet veren herkese kendi başlarına silah bırakıp kenti terk etme çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mizintsev, siviller ve silahsız askerler için insani koridor açacaklarını da sözlerine ekledi.

UKRAYNA TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Ukrayna'dan Rusya'nın bu ültimatomuna cevap geldi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk teslim olmanın söz konusu olmayacağını belirterek bu teklifi reddetti.

Ukrainska Pravda'ya konuşan Vereshchuk konu hakkında şu ifadeleri kullandı;

'Teslim olmaktan, silah bırakmaktan söz edilemez. Bu konuda Rus tarafını zaten bilgilendirdik. 8 sayfa mektupla vakit kaybetmek yerine, bir insani koridor açmanız yeterli.'

06.16: Sumy'deki kimyasal tesisinde amonyak sızıntısı bildirildi. Sumy bölge valisi Dmytro Zhyvytskyy, sızıntının yerel saatle 04:30'da Sumykhimprom fabrikasında bildirildiğini ve tesisin çevresindeki beş kilometrelik yarıçap içindeki alanın tehlikeli olduğunu söyledi.

05.23: ABD Başkanı Joseph Biden, NATO, G7 liderleri ve Avrupalı ​​müttefiklerle acil görüşmeler için yapacağı Avrupa gezisi kapsamında Polonya'ya da gidecek.

04.28: Ukrayna basını Pazar günü Chernihiv'de bir arabaya top mermisi isabet etmesi sonucu en az iki kişinin öldüğünü sayfalarına taşıdı.

03.00: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail’in arabuluculuk için yaptığı teklifi hatırlatarak Rusya ile müzakereleri Kudüs’te yapabileceklerini belirtti. Zelenskiy, "Rusya ile belki de Kudüs’te görüşmeye başlayacağız" dedi.

02.20: Yunanistan'ın Ukrayna'nın Mariupol kenti Başkonsolosu Manolis Androulakis, "Odyssey Operasyonu" adı verilen bir kurtarma operasyonu ile Rusya’nın büyük bombardımanı altında olan Mariupol kentinden tahliye edilerek Yunanistan'ın başkenti Atina’ya getirildi. Androulakis Mariupol'da karşılaştığı anlara ilişkin, "Mariupol’u ve insanlarını haritadan sildiler" dedi.

01.15: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ederken, Rusya ve Ukrayna'nın üzerinde anlaştığı insani koridorlardan sivillerin tahliyesi sürüyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşuk yaptığı açıklamada, bugün yapılan sivil tahliyelerle ilgili bilgiler vererek, "Bugün 7 insani koridordan 4'ü aktif olarak çalıştı. Toplam 7 bin 295 kişi tahliye edildi. Özellikle Mariupol ve Berdyansk'tan 3 bin 985 kişi, 11 otobüs ve özel araçlarla Zaporijya'ya ulaştırıldı" ifadelerini kullandı.

00.40: Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Telegram hesabından şehirde yaşanan bir patlamanın görüntülerini paylaştı. Kliçko, Kiev'in Podil semtinde bir dizi patlama meydana geldiğini duyurdu.

Kliçko, "Şu anda elde ettiğimiz bilgiye göre; bazı evler ve alışveriş merkezlerinden biri vuruldu. Kurtarma ekipleri, sağlıkçılar ve polis olay yerinde" ifadelerini kullandı.