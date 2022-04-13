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Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderlerinden Kiev ziyareti

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ile birlikte Kiev'e gittiklerini duyurdu.

13.04.2022 - 12:00 | | ESTONYA, (DHA)
Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderlerinden Kiev ziyareti

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ile birlikte Kiev!e gittiklerini belirtti. Karis, "Son ziyaretimden bu yana Rus savaşından çok zarar görmüş bir şehre, Kiev'e doğru yoldayız. Duda, Nauseda ve Levits ile birlikte Ukrayna halkında güçlü desteğimizi göstermek için Ukrayna'yı ziyaret ediyoruz, sevgili dostumuz Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Nauseda da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güçlü bir siyasi destek ve askeri yardım mesajıyla Kiev'e gidiyoruz. Litvanya, Ukrayna'nın egemenliği ve özgürlüğü için verdiği mücadeleyi desteklemeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

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