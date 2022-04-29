DÃ¼nyayÄ± ÅŸoke eden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Sivillerin gÃ¶zlerini baÄŸlayÄ±p katlettiler...

On birinci yÄ±lÄ±nÄ± dolduran Suriye iÃ§ savaÅŸÄ± geride yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ± Ã¼lkeden ayrÄ±lmÄ±ÅŸ bir nÃ¼fus, harabeye dÃ¶nmÃ¼ÅŸ ÅŸehirler ve yarÄ±m milyonu aÅŸkÄ±n can kaybÄ± bÄ±raktÄ±. 15 Mart 2011 tarihinde baÅŸlayan gÃ¶sterileri ateÅŸ aÃ§arak bastÄ±rmayÄ± deneyen Åžam rejimi, kÄ±sa sÃ¼rede Suriye'yi iÃ§ savaÅŸa sÃ¼rÃ¼kledi.

HalihazÄ±rda Rusya lideri Vladimir Putin'in desteklediÄŸi BeÅŸar Esad Ã¼lkenin Ã§oÄŸunda kontrolÃ¼ saÄŸlamÄ±ÅŸ durumda, muhalifler Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Ä°dlib bÃ¶lgesini, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Suriye kolu YPG ise kuzeydeki bazÄ± bÃ¶lgeleri elinde tutuyor.

BugÃ¼ne kadar Ã§ok sayÄ±da vahÅŸet videosunun yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Suriye'den yeni gelen bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼, tam dokuz yÄ±l Ã¶ncesine ait. Ä°ngiliz The Guardian gazetesi, BeÅŸar Esad'Ä±n askeri istihbarat servisinin gÃ¶zÃ¼ baÄŸlÄ± sivilleri teker teker kurÅŸuna dizdiÄŸi videoyu yayÄ±nladÄ±.

The Guardian'Ä±n OrtadoÄŸu muhabiri Martin Chulov, Suriye ordusundaki bir acemi askerin bir ilkbahar sabahÄ± Esad'Ä±n en korkulan askeri birimi tarafÄ±ndan kayda alÄ±nmÄ±ÅŸ videoyu elindeki dizÃ¼stÃ¼ bilgisayardan gizlice izlediÄŸini bildiriyor.

BaÅŸkent Åžam'da yaÅŸayan Suriyeli acemi askerin tarifi imkansÄ±z gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri dÃ¼nya medyasÄ±na ulaÅŸtÄ±rmasÄ± Ã¼Ã§ yÄ±lÄ±nÄ± aldÄ±. Ã–nce Åžam'dan Halep'e yolculuk etti, oradan Ä°dlib'e geÃ§mek iÃ§in bir Suriyeli albaya 1500 dolar rÃ¼ÅŸvet verdi. Ä°dlib'e geÃ§iÅŸi bir gÃ¼n ertelense de sonunda bir askeri kamyona binebildi. Ä°dlib'den TÃ¼rkiye'ye, TÃ¼rkiye'den de Fransa'ya ulaÅŸtÄ±.

Haberini 'Tadamon'da katliam: Ä°ki akademisyen Suriye'deki savaÅŸ suÃ§unun peÅŸine nasÄ±l dÃ¼ÅŸtÃ¼?' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±nlayan muhabir Chulov, videonun Åžam'Ä±n kenar mahallelerinden Tadamon'da 2013 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸlarÄ±nda kaydedildiÄŸini belirtiyor.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ bir grup sivilin bir araya toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ardÄ±ndan infaz edilecekleri Ã§ukura doÄŸru yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼klerini anlatan The Guardian muhabiri, kurbanlarÄ±n gÃ¶zlerinin ve ellerinin baÄŸlÄ± olduÄŸunu aktarÄ±yor.

Suriye istihbaratÄ± El Muhaberat'Ä±n ajanlarÄ± Ã§ukurun baÅŸÄ±na getirdikleri kurbanlara koÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor, ardÄ±ndan silah sesi duyuluyor. Siviller koÅŸarken Suriyeli istihbarat gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan vurulup Ã¶ldÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.





BÄ°RÄ°M 227'DEN EMCED YUSUF

Videolarda sivilleri katleden istihbaratÃ§Ä±nÄ±n ismi ise, Emced Yusuf.

Martin Chulov, hayatÄ± boyunca kameraya alÄ±nmÄ±ÅŸ Ã§ok sayÄ±da barbarlÄ±k izlediÄŸini ancak Tadamon Mahallesi'nde kaydedilmiÅŸ videonunu kendisini ÅŸoke ettiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Ã–lÃ¼me doÄŸru yÃ¼rÃ¼yen sivil kurbanlarÄ±n katilleri tarafÄ±ndan alaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan OrtadoÄŸu muhabiri, tetiÄŸi Ã§eken Suriyeli istihbaratÃ§Ä±larÄ±n acÄ±masÄ±z yÃ¼zlerinin de gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtiyor.

Teker teker vurulup bir sokaktaki iki binanÄ±n arasÄ±nda kazÄ±lan Ã§ukura atÄ±lan kurbanlarÄ±n neden seÃ§ildiÄŸini sÃ¶ylemek zor. Ä°htimallerden biri, 2013'te Suriye'nin her ÅŸehrini saran gÃ¶sterilerde muhaliflerle baÄŸlantÄ±sÄ± olan topluluklara verilen toplu ceza.

Tadamon Mahallesi dokuz yÄ±l Ã¶nce muhaliflerle rejim unsurlarÄ±nÄ±n Ã§atÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± hatlardan birinde yer alÄ±yordu. Muhabir Chulov, bÃ¶lgede yaÅŸayan sivillere gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mesaj verilmek istendiÄŸini kaydediyor: "TarafÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyin!"

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Suriye'nin resmi istihbarat Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerinin silahsÄ±z, elleri kelepÃ§eli ve gÃ¶zleri baÄŸlÄ± sivilleri Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlatan The Guardian muhabiri, "Videonun yayÄ±nlanmasÄ± kolay alÄ±nan bir karar deÄŸildi ancak burada bÃ¼yÃ¼k bir kamu yararÄ± var" diyor:



"Sivilleri infaz eden Emced Yusuf halen gaddarlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Birim 227'de gÃ¶revli."

Videonun ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k payÄ± olan Prof. UÄŸur Ãœmit GÃ¼ngÃ¶r ise, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin benzersiz olduÄŸunu vurguluyor. GÃ¼ngÃ¶r'e gÃ¶re, Esad'Ä±n El Muharebat'Ä±nÄ±n silahsÄ±z sivillere aÃ§Ä±k ÅŸekilde iÅŸkence yapÄ±p onlarÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ baÅŸka bir Ã¶rnek yok.

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