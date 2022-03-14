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DünyaCinsel ilişki sırasında genç adamı defalarca bıçakladı! İtirafı dünyayı şok etti: 'Kasım Süleymani'nin intikamını aldım'
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Cinsel ilişki sırasında genç adamı defalarca bıçakladı! İtirafı dünyayı şok etti: 'Kasım Süleymani'nin intikamını aldım'

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Iran asıllı Nika Nikoubin, internet üzerinden tanıştığı ABD'li kişiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada genci boynundan bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından açıklama yapan polis ekipleri, Nika'nın otel görevlilerine 'ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin intikamını aldım' dediğini belirtti.

14.03.2022 - 17:39 |
Cinsel ilişki sırasında genç adamı defalarca bıçakladı! İtirafı dünyayı şok etti: 'Kasım Süleymani'nin intikamını aldım'

Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ülkede ikamet eden 21 yaşındaki Iran asıllı Nika Nikoubin, internet üzerinden tanıştığı bir gençle cinsel ilişkiye girmek için anlaştı.

İLİŞKİ SIRASINDA BOYNUNDAN BIÇAKLADI

Nika, cinsel ilişkiye girdikleri sırada fantezi yapma bahanesiyle lambaları kapatıp, gencin ağzına bez tıkadı. Ardından ise yanında getirdiği bıçakla genci defalarca bıçaklayarak öldürdü. Polis ekipleri, olay yerine geldiğinde tüm yatağı kan içerisinde buldu.

"SÜLEYMANİ'NİN İNTİKAMINI ALDIM"

Bir otelin 14. katında meydana geldiği belirtilen olaydan sonra resepsiyona inen Nika'nın, görevlilere "Onu öldürerek Kasım Süleymani'nin intikamını aldım" dediği belirtildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Cinsel ilişki sırasında genç adamı defalarca bıçakladı İtirafı dünyayı şok etti: Kasım Süleymaninin intikamını aldım

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, 2007'de BM tarafından hakkında konulan uluslararası seyahat yasağına rağmen bir çok noktada İran'ın askeri operasyonlarını yönetiyordu. Süleymani, 3 Ocak 2020'de Amerika Birleşik Devletleri tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu öldürüldü. Süleymani'nin ölümü İran'da büyük yankı uyandırdı.

Cinsel ilişki sırasında genç adamı defalarca bıçakladı İtirafı dünyayı şok etti: Kasım Süleymaninin intikamını aldım

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