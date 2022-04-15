GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaBucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü
HaberlerDünya Haberleri Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü
ABONE OL

Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü

Ukrayna'nın Bucha kentinde Rusya'nın saldırılarından kaçmak isteyen sivillere ait hasar alan onlarca araç, yollardan toplanarak boş bir araziye götürüldü. Sivillerden geriye kalan araçlar, saldırıların boyutunu gözler önüne serdi.

15.04.2022 - 11:32 | | BUCHA (İHA)
Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü

Rusya ve Ukrayna askerleri arasında yaşanan çatışmalarda bulundukları bölgeyi terk etmek isteyen sivillere ait onlarca araç, saldırıların hedefi oldu. Rus askerlerinin Bucha'dan çekilmesinin ardından şehre giren Ukrayna güçleri, günlerce süren çalışmalarda hasarlı araçları toplayarak boş bir araziye götürdü. Onlarca aracın bulunduğu arazi, adeta araç mezarlığına dönüştü. Kimi sivilin kaçmaya çalışırken aracında çocuk olduğunu belirtmek için camlara "araçta çocuk var" notunu düştüğü görülürken, kiminin ise araçlarının sivillere ait olduğunu belli edebilmek için beyaz bayraklar astığı kameraya yansıdı. Çatışmalarda araçlarını bırakıp kaçmak zorunda kalan sivillerin eşyalarını ise araçlarda bıraktığı göze çarptı.

Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü

Ayrıca Rusya güçlerine ait ve insansız hava araçları tarafından imha edilen onlarca zırhlı araç ve tank da aynı bölgeye getirildi. Araçların bulunduğu arazi drone ile görüntülendi.

Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü

Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü

Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü

    GÜNCEL HABERLER

    CHP'li Torun: Belediyeler arası ayrım yapmak, milleti ayırmaktır

    CHP'li Torun: Belediyeler arası ayrım yapmak, milleti ayırmaktır

    Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 198 çocuk hayatını kaybetti

    Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 198 çocuk hayatını kaybetti

    Karadeniz'de 'kırık ok' alarmı! Vurulan Rus savaş gemisi Moskova'nın sır kargosu...

    Karadeniz'de 'kırık ok' alarmı! Vurulan Rus savaş gemisi Moskova'nın sır kargosu...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2022 muhtar maaşları ne kadar oldu? Muhtar maaşlarına zam Resmi Gazete’de!

    2022 muhtar maaşları ne kadar oldu? Muhtar maaşlarına zam Resmi Gazete’de!

    Sıradaki Haber
    Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 198 çocuk hayatını kaybetti

    Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 198 çocuk hayatını kaybetti

    Sıradaki Haber
    İş Bankası resmen duyurdu! Kredi kartı, banka kartı kullanan tüm müşterileri kapsıyor, artık...

    İş Bankası resmen duyurdu! Kredi kartı, banka kartı kullanan tüm müşterileri kapsıyor, artık...

    Sıradaki Haber
    Eda Nur'a 'cinsel saldırı' davasında 2 sanığa 18 yıl hapis talebi

    Eda Nur'a 'cinsel saldırı' davasında 2 sanığa 18 yıl hapis talebi

    Sıradaki Haber