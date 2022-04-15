Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü

Rusya ve Ukrayna askerleri arasında yaşanan çatışmalarda bulundukları bölgeyi terk etmek isteyen sivillere ait onlarca araç, saldırıların hedefi oldu. Rus askerlerinin Bucha'dan çekilmesinin ardından şehre giren Ukrayna güçleri, günlerce süren çalışmalarda hasarlı araçları toplayarak boş bir araziye götürdü. Onlarca aracın bulunduğu arazi, adeta araç mezarlığına dönüştü. Kimi sivilin kaçmaya çalışırken aracında çocuk olduğunu belirtmek için camlara "araçta çocuk var" notunu düştüğü görülürken, kiminin ise araçlarının sivillere ait olduğunu belli edebilmek için beyaz bayraklar astığı kameraya yansıdı. Çatışmalarda araçlarını bırakıp kaçmak zorunda kalan sivillerin eşyalarını ise araçlarda bıraktığı göze çarptı.

Ayrıca Rusya güçlerine ait ve insansız hava araçları tarafından imha edilen onlarca zırhlı araç ve tank da aynı bölgeye getirildi. Araçların bulunduğu arazi drone ile görüntülendi.





