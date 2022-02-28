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DünyaBir Rus ticari uçağı Kanada hava sahasını ihlal etti
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Bir Rus ticari uçağı Kanada hava sahasını ihlal etti

Kanada Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'ya ait bir Aeroflot'un 111 sefer sayılı uçuşunun yaptırımları ihlal ederek Kanada hava sahasını kullandığı ve durumun incelendiği belirtildi.

28.02.2022 - 10:13 | | KANADA, (DHA)
Bir Rus ticari uçağı Kanada hava sahasını ihlal etti

Ulaştırma Bakanlığı yaptıkları açıklamada "Aeroflot'un 111 sefer sayılı uçuşunun, bugün erken saatlerde Kanada hava sahasını kullanan Rus uçuşlarında uygulanan yasağı ihlal ettiğinin farkındayız. Aeroflot'un ve bağımsız hava trafiği hizmeti sağlayıcısı NAVCAN'ın bu ihlale yol açan davranışları için inceleme başlatıyoruz. Gelecekteki ihlalleri önlemek için uygun yaptırım eylemlerini ve diğer önlemleri almakta tereddüt etmeyeceğiz" dedi.  

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