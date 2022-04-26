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GündemAvrupa'da 'titanyum dioksit' yasağı! Ağustostan itibaren kullanılmayacak, 'E171 kodu'na dikkat! Gıda, kozmetik, ilaç...
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Avrupa'da 'titanyum dioksit' yasağı! Ağustostan itibaren kullanılmayacak, 'E171 kodu'na dikkat! Gıda, kozmetik, ilaç...

Avrupa gıda güvenliği otoritesi, katkı maddesi olan titanyum dioksiti 'güvenli değil' olarak tanımladı. Peki, bu katkı maddesinin ne gibi tehlikesi var ve hangi ürünlerde kullanılıyor? CNN TÜRK muhabiri Emel Telli, İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Ayla Ünver'e sordu.

26.04.2022 - 15:54 |
Avrupa'da 'titanyum dioksit' yasağı! Ağustostan itibaren kullanılmayacak, 'E171 kodu'na dikkat! Gıda, kozmetik, ilaç...

Kimi zaman tüketilen bir üründe, kimi zaman ise kullanılan kozmetikte karşınıza çıkabilir. Katkı maddesi olan titanyum dioksit pek çok alanda tercih ediliyor, sağlığı tehdit ediyor.

Titanyum dioksit, doğada bulunan bir madde değil. İşlenerek ya da bazı cevherlerden elde ediliyor. O ürün görsel açıdan çekici bir hale getiriyor. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) de bu katkı maddesinin güvenli olmadığını belirtti. Bazı ülkelerde yasaklanmaya başladı. Bu madde gıda, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılıyor.

"GIDADA VE KOZMETİKTE KATKI MADDESİ KULLANILIYOR"

İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Ayla Ünver, "Özellikle şekerlemelerde, pastanecilik ürünlerinde, çikletlerde, sofra tuzunda, karbonat gibi gıdaların daha beyaz olan rengini açmak, opaklaştırmak amaçlı olarak kullanılıyor. Kullandığınız saç kremi, güneş kremi ve tıraş köpüğünde de bu katkı maddesini içinde barındırabilir. Vücutta nem dengesini bozduğu ve kansere neden olabileceği gerekçeleri ile Avrupa'da ağustostan itibaren kullanılmayacak" dedi.

"ETİKETTE 'E171' KODU VARSA TİTANYUM DİOKSİT VARDIR"

Peki vatandaş ne yapmalı? Kullandığı ve tükettiği ürünlerde bu katkı maddesinin olup olmadığı nasıl anlaşılır? Dr. Ayla Ünver, "Etiketlerde E171 kodunu gördüğümüzde titanyum dioksit içerdiğini anlayabiliriz" yanıtını verdi.

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