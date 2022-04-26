‘HAAPR Kıyamet Projesi’ ile ilgili dehşete düşüren gerçek! Anında kesiyor! Petrol, doğal gaz ve mineral...

HAARP GİZLİ BİR PROJE Mİ?

Birçok komplo teorisyeni HAARP'ın gizli bir proje olduğunu düşünse bile, HAARP'ın kendi sitesinde şöyle yazar: ''HAARP programı bütünüyle gizli değildir. HAARP ile ilgili gizli bir doküman bulunmamaktadır.'' İlgili bütün raporlar, finansman bilgileri, deney sonuçları halka açıktır. Sadece raporlar değil, tesisin kendisi de dönem dönem ziyaretçilere açıktır. Projenin gidişatını da Amerikan Askeri birimleri değil, üniversiteler belirlemektedir. Bu üniversiteler arasında MIT, Alaska Üniversitesi, Dartmouth Üniversitesi, Stanford Üniversitesi ve Massachusetts gibi dünyaca üne sahip üniversitelerde bulunmaktadır. Kısacası HAARP gizli bir proje değildir, kamuoyunun denetimine açıktır.