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Almanya, Ukrayna'ya silah sevkiyatÄ±nÄ± onayladÄ±

Almanya, Gepard uÃ§aksavar tanklarÄ±nÄ±n Ukrayna'ya teslimatÄ±nÄ± onayladÄ±.

26.04.2022 - 12:18 | | BERLÄ°N (Ä°HA)Â
Almanya, Ukrayna'ya silah sevkiyatÄ±nÄ± onayladÄ±

Ukrayna'ya silah sevkiyatÄ± yapmamasÄ± nedeniyle eleÅŸtirilen Alman hÃ¼kÃ¼meti, Gepard uÃ§aksavar tanklarÄ±nÄ±n Ukrayna'ya teslimatÄ±nÄ± onayladÄ±. Almanya HÃ¼r Demokratik parti Ã¼yesi Johannes Vogel, bugÃ¼n Almanya Savunma BakanÄ± Christine Lambrecht'in ABD'nin Almanya'daki Ramstein hava Ã¼ssÃ¼nde mÃ¼ttefikleriyle gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi toplantÄ±da, silahlarÄ± teslim etmek iÃ§in hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Alman silah Ã¼reticisi Krauss-Maffei Wegmann ÅŸirketine (KMW), Ã¶nceki Alman ordusu stoklarÄ±nda bulunan ve teknik olarak yenilenmiÅŸ "Gepard" (Ã‡ita) uÃ§aksavar tanklarÄ±nÄ± satabilmesi iÃ§in izin verilecek.

Hava hedeflerine karÅŸÄ± etkili olan bu zÄ±rhlÄ±lar, aynÄ± zamanda kara hedeflerine karÅŸÄ± da kullanÄ±labiliyor.

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