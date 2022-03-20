Alman gazetesi Bild yazdı: Savaşın kazananı Türkiye mi olacak?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Batı ülkeleri ambargolara başladı ve ABD'li ünlü markalar Rusya pazarından tek tek çekilmeye başladı. Türkiye ise hem Rusya hem de Ukrayna ile konuşabilen, ilişkisini sürdüren ülkelerden biri. Ukrayna konusunda son derece hassas olan ülke Almanya ise bu savaşın kazananın Türkiye olabileceğini dile getirmeye başladı.

Bild gazetesi, "Hamburger yerine döner… Savaşın kazananı Erdoğan mı olacak?" başlığı ile Türkiye-Rusya ve Ukrayna ilişkilerini değerlendirdi. Gazete, Ankara'nın Rusya lideri Putin ve Ukrayna lideri Zelenskiy'yi Türkiye'de görüşmeye davet ettiğini, Putin'in buna olumlu baktığının açıklandığını ve hatta Türkiye'nin savaşta garantör ülke olmasının konuşulduğunu yazdı.

Tüm batı ülkeleri hava yolları Rusya'dan çekilmişken, THY'nin uçuşlarını sürdürdüğüne, diğer Türk şirketlerinin faaliyetlerini devam ettirdiğine dikkat çekildi. Büyük batılı firmalar mağazalarını, restoran zincirlerini kapatırken, yeni Türk firmalarının Rusya'ya giriş hazırlığı yaptığına değinildi.

Bir Türk fast-food zincirinin şimdi Rusya'da şubeler açmak istediği de biliniyor. Rus Izvestia gazetesi, Rusya kabul ederse bu zincirin 500 ya da 600 şube ile Rusya piyasasına gireceğini yazdı. Rus dev alışveriş merkezleri de kapalı olan McDonald's şubelerini Türklere vermek istiyor. (CNN Türk)