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Afganistan'da beklenen oluyor! Ve yasaklandı

Afganistan'da kontrolü elinde bulunduran Taliban yönetimi, kadınların halka açık yerlerde burka giymelerinin zorunlu olduğunu duyurdu.

07.05.2022 - 16:04 |
Afganistan'da beklenen oluyor! Ve yasaklandı

2021 yılının Ağustos ayında ABD'nin çekilmesiyle Afganistan'da kontrolü eline geçiren Taliban yönetimi, kadınlar ile ilgili yeni kararını duyurdu.

Taliban ve Afganistan İslam Emirliği'nin üçüncü Yüksek Komutanı Hibetullah Ahundzade, başkent Kabil'deki bir törende Taliban yetkilileri tarafından yayınlanan bir kararnameye göre, "Geleneksel ve saygılı olduğu için bir çarşaf (baştan aşağı burka) giymeliler" dedi.

Kararnamede, "Çok yaşlı veya genç olmayan kadınların mahrem olmayan erkeklerle (yetişkin yakın erkek akrabaları) tanıştıklarında tahrikten kaçınmak için şeriat hükümlerine göre gözleri hariç yüzlerini kapatmaları gerekir" ifadeleri yer aldı. Ahundzade, kadınların dışarıda önemli bir işi yoksa "evde kalsalar daha iyi" olduğunu da sözlerine ekledi. (NTV)

 

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