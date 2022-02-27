Açıklamalar peş peşe geldi! Yasaklandı

Ukrayna'ya saldıran Rusya ile birçok ülke arasında hava sahası restleşmesi yaşanıyor. Baltık ülkeleri Letonya, Estonya ve Litvanya hava sahalarını Rus uçaklarına kapatmayı kararlaştırdı.

Letonya havayolu şirketi AirBaltic ise 26 Mart'a kadar Rusya'ya uçuşları askıya aldı. Çekya, Slovenya ve Romanya da Rus uçaklarına hava sahasını kapattı.

Bulgaristan ve Moldova daha önce hava sahasını Rus uçaklarına kapattığını duyurmuştu. İngiltere ise Rus özel jetlerinin hava sahasını kullanmasını yasaklamıştı.

Rusya ise sivil uçuşlara hava sahasını kapatan tüm ülkelere mütekabiliyet ilkesini uygulayacağını duyurdu.

FİNLANDİYA VE AVUSTRALYA'DAN AÇIKLAMA

Finlandiya hava sahasını Rus uçaklarına kapatırken Avustralya'nın Qantas havayolu şirketi, mevcut şartlardan ötürü Darwın-Londra uçuşlarındaki güzergahın değiştirileceğini duyurdu.

AB: KARARLAR AÇIKLANACAK

TRT Haber'e göre AB yetkilileri, "AB üyelerinin büyük bölümü hava sahalarını Rus uçuşlarına kapattı, yakında başka kapatma kararları açıklanacak" duyurusu yaptı.

Avusturya, aldığı karar doğrultusunda tüm Rus uçaklarına hava sahasını kapattı. Avusturya Hava Yolları da bu ülkeye uçuşları durdurduğunu açıkladı.

ALMANYA: 17.00 İTİBARIYLA KAPANACAK

Almanya başbakanı Scholz, Almanya'nın hava sahasını Rusya'ya kapattığını duyurdu. AB Yüksek Temsilcisi Borrell, “Almanya hava sahasını bugün saat 17.00 itibarıyla Rus uçaklarına kapatacak” dedi.