Çocuklukta öğrendi, yıllar sonra mesleğine geri döndü! Siirt’te ilham veren hikâye

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Kilim tecrübesini keten dokumaya aktardığını belirten İlik, keten kumaşın kullanım alanlarına ve sağlığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:''Şu an keten dokuma yapıyorum. Keten, terletmeyen ve neme karşı dayanıklı olan çok sağlıklı bir kumaş. Giyim atölyemizde nakıştan gömleğe, perdeden giyime kadar hayatımızın her alanında keten dokuma ürünler üretiliyor."Geleneksel kilim motiflerinin derin anlamlar taşıdığını vurgulayan Beşire İlik, Sini kiliminin hikayesinden bahsederek, "Kilim dokumak çok güzel bir duygu. Mesela Sini kiliminden söz edeyim, gelin ile kaynana tartışmasından sonra gelin sabaha kadar uyumamış, bütün kızgınlığını, sevincini ve hüznünü o kilime yansıtmış. Dokuduğumuz her motifte, her kilimde böyle ayrı bir hikayemiz var" şeklinde konuştu.