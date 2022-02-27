Avrupa BirliÄŸinin Ukrayna'ya desteÄŸini gÃ¶stermek iÃ§in Rusya'ya karÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Komisyon BaÅŸkanÄ± von der Leyen Avrupa BirliÄŸi ilk kez saldÄ±rÄ± altÄ±ndaki bir Ã¼lkeye silah ve diÄŸer teÃ§hizatÄ±n satÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ± ve teslimatÄ±nÄ± finanse edecek. Bu bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±dÄ±r dedi.

AB HAVA SAHASI RUS UÃ‡AKLARINA VE HAVAYOLLARINA KAPATILACAK

AB hava sahasÄ±nÄ± Rusya iÃ§in kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Komisyon BaÅŸkanÄ±, Belarus Devlet BaÅŸkanÄ± Lukashenko iÃ§in AynÄ± zamanda, Kremlin ve iÅŸbirlikÃ§isi Lukashenko rejimine karÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± bir kez daha gÃ¼Ã§lendiriyoruz ifadelerini kullandÄ±. Rusya'ya ait, Rus tescilli veya Rus kontrolÃ¼ndeki tÃ¼m uÃ§aklarÄ±n yasaklanmasÄ±nÄ±n Ã¶nerildiÄŸini ifade eden von der Leyen, bu uÃ§aklarÄ±n AB topraklarÄ±na inemeyeceÄŸini, havalanamayacaÄŸÄ±nÄ± veya Ã¼zerinde uÃ§amayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bu yaptÄ±rÄ±mÄ±n bir Rus tÃ¼zel veya gerÃ§ek kiÅŸisi tarafÄ±ndan sahip olunan, kiralanan veya baÅŸka bir ÅŸekilde kontrol edilen herhangi bir uÃ§ak iÃ§in geÃ§erli olacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.

RUS DEVLET MEDYASINA YASAK

AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± von der Leyen, Ä°kincisi, benzeri gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir adÄ±mla, Kremlin'in medya makinesini AB'de yasaklayacaÄŸÄ±z ifadelerini kullanarak Rusya devletine ait Russia Today ve Sputnik ile yan kuruluÅŸlarÄ±nÄ±nÂ Avrupa'daki yayÄ±nlarÄ±nÄ± yasaklayacak araÃ§lar geliÅŸtirdiklerini belirtti.

BELARUSA YAPTIRIMLAR

Belarus Devlet BaÅŸkanÄ± Lukashenkoya uygulanacak yaptÄ±rÄ±mlar konusunda ise von der Leyen, Belarusun mineral yakÄ±tlardan tÃ¼tÃ¼n, odun ve kereste, Ã§imento, demir ve Ã§eliÄŸe kadar olan Ã¼rÃ¼n ihracatÄ±nÄ± durduracaklarÄ±nÄ± belirtti. AÃ§Ä±klamada Rusya iÃ§in Ã§ift kullanÄ±mlÄ± mallara getirdiÄŸimiz ihracat kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ± Belarus'a da geniÅŸleteceÄŸiz. Bu aynÄ± zamanda Rusya'ya karÅŸÄ± aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tedbirlerin herhangi bir ÅŸekilde atlatÄ±lmasÄ± riskini de ortadan kaldÄ±racaktÄ±r ifadelerine yer aldÄ±.

AB Komisyon BaÅŸkanÄ±, Rusya Merkez BankasÄ±nÄ±n iÅŸlemlerini yasaklayacaklarÄ±nÄ± ve tÃ¼m varlÄ±klarÄ±nÄ± donduracaklarÄ±nÄ± belirtti.