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DünyaABD ve Çin buluştu, kritik görüşme 7 saat sürdü!
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ABD ve Çin buluştu, kritik görüşme 7 saat sürdü!

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi’nin İtalya’nın başkenti Roma’daki görüşmesinin 7 saat sürdüğü ve ABD’nin Çin’e Rusya'ya yardım etmesi halinde ortaya çıkacak olumsuz sonuçları ilettiği bildirildi.

15.03.2022 - 01:21 | | İHA
ABD ve Çin buluştu, kritik görüşme 7 saat sürdü!

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Çin’in Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olabileceği endişeleri nedeniyle ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi ile İtalya’nın başkenti Roma'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan üst düzey ABD’li bir yetkili, ABD’nin Çin’e Rusya'ya yardım etmesi halinde ortaya çıkacak olumsuz sonuçları ilettiğini aktararak, “Çin'in şu anda Rusya ile uyumu konusunda endişelerimiz var ve Ulusal Güvenlik Danışmanı bu endişeler ve belirli eylemlerin muhtemel sonuçları hakkında doğrudan konuştu" dedi.

Yetkili, görüşmenin “çok samimi” ve “yoğun” geçtiğini aktararak, görüşmenin 7 saat sürdüğünü ifade etti. Görüşmede Sullivan’ın Ukrayna konusunda açık olduğunu belirten yetkili, "Diğer ülkelerin Rusya'ya sağlayabileceği desteklerle ilgili endişelerimiz nedeniyle doğrudan ve özel olarak Çin ile iletişim kuruyoruz" dedi. Yetkili ayrıca, Sullivan ve Yang'ın görüşmelerinde kriz yönetimi ve Kuzey Kore'yi de ele aldıklarını açıkladı.

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