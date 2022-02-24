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Dünya3. Dünya savaşının ayak sesleri! İngiltere Rusya ile savaşa girebilir!
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3. Dünya savaşının ayak sesleri! İngiltere Rusya ile savaşa girebilir!

İngiliz emekli general, Rusya’nın NATO bölgesine girmesinin halinde İngiltere’nin de savaşa katılacağını söyledi. Emekli general Sir Richard Shirreff, Rusya’nın Avrupa’ya girmesi halinde ordunun göreve çağrılacağını belirtti.

24.02.2022 - 14:48 |
3. Dünya savaşının ayak sesleri! İngiltere Rusya ile savaşa girebilir!

Eski bir İngiliz general bugün yaptığı açıklamada, İngiltere'nin 'sınırlarını kontrol etmeye' ve Putin'in güçleriyle Doğu Avrupa'da yeni bir cephede savaşmaya zorlanarak, İngiliz ordusunun Rusya ile savaşa girebileceği konusunda uyardı. NATO’nun eski başkomutan yardımcısı Sir Richard Shirreff, Britanya’nın ve müttefiklerinin Ukrayna ve Rusya arasındaki krizi yönetmesi gerektiğini öne sürdü. Shirreff, yakında millet olarak Rusya ile savaşa girme ihtimallerinin olduğunu söyleyerek ‘Elimizde bulunan güçleri seferber etmeliyiz. Doğu'yu Rusya'ya karşı güçlendirmeliyiz' dedi. NATO'nun eski başkomutan yardımcısı General Sir Richard Shirreff, İngiltere'nin ilk savunma hattının, Ukrayna'nın işgalinden sonra sıranın kendilerine gelmesinden korkan eski Sovyetler Birliği devletlerinin (Letonya, Litvanya ve Estonya) sınırı olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün içinde Rusya'ya karşı aldıkları yaptırım kararlarını açıklaması bekleniyor.

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