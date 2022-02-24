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DünyaRusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna istihbaratı sivillere saldırıldığı yönünde provokasyonlar hazırlıyor
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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna istihbaratı sivillere saldırıldığı yönünde provokasyonlar hazırlıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna istihbaratını Rusya'nın sivillere saldırdığına ilişkin provokasyon hazırlamakla suçladı.

24.02.2022 - 13:32 | | MOSKOVA (İHA)
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna istihbaratı sivillere saldırıldığı yönünde provokasyonlar hazırlıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından her iki taraftan da art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Rusya birlikleri tarafından sivillere saldırdığı yönünde görüntü ve materyaller hazırladığını iddia etti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, “Suriye’de faaliyet gösteren beyaz kasklılar tarafından uygulanan yöntemlerin benzeri, Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından provokasyon amaçlı olarak uygulanmaya başlanıyor" dedi. Konaşenko, Ukrayna istihbaratını bu yöntemle dünyaya Rusya'nın kitlesel ölümlere neden olduğu yalanını duyurmak istemekle suçladı. Ukrayna ordusu tarafından Donbass’ta yaşayan sivil halka saldırılar gerçekleştirildiğini öne süren Konaşenkov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetler birimleri tarafından Donbass’a bombalı saldırılar devam ediyor. Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri’nin sivil nüfusu arasında kayıplar var” diye konuştu.

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