ÖSYM duyurdu! Adalet Bakanlığı 2022 İcra sınavı başvuruları başladı!

ÖSYM, Adalet Bakanlığı icra müdür ve icra müdür yardımcılarını seçme sınavı için başvuruların buügn başladığını duyurdu. Adaylar, başvurularını 23 Şubat2a kadar yapabilecek. Sınava başvuru ücreti de belli oldu. Peki, Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınavı başvurusu nasıl yapılır? İcra Müdürlüğü sınav ücreti ne kadar? İcra Müdürlüğü sınav başvuru şartları ne? İşte detaylar…

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı, 3 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2022-İcra), 03 Nisan 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 16 – 23 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-İcra kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.”

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Adalet Bakanlığı icra müdür ve icra müdür yardımcılarını seçme sınavı için başvuru ücreti 300 TL olarak belirlendi. Adaylar sınav ücretini ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) sistemi üzerinden yapabilecek.

Sınava girecek adaylar 16-24 Şubat 2022 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 300,00 TL sınav ücreti yatıracaklar. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (450,00 TL) yatıracaklar.

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