Kültür ve Turizm Bakanlığı arkeolog ve müze araştırmacısı alacak! İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı şartları!

Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu! 69 sözleşmeli personel alacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerine arkeolog ve müze araştırmacısı alınacak. Başvurular, 25 Nisan’da sona erecek. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kültür ve Turizm Bakanlığı arkeolog ve müze araştırmacısı alımı şartları!

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda 11 Nisan 2022-25 Nisan 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak.

ARKEOLOG (ARK)

Arkeolog pozisyonunda istihdam edilmek üzere 40 sözleşmeli personel alınacaktır. Arkeolog pozisyonuna başvuracaklarda aranacak şartlar:

- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi (Arkeoloji Bölümü), Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümlerinden/programlarından herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılmaktadır.

- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.

- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar: Adana (1), Amasya (1), Antalya (1), Artvin (2), Aydın (1), Balıkesir (1), Bursa (1), Edirne (3), Erzincan (1), Erzurum (2), Gaziantep (1), Hatay (1), Iğdır (2), Isparta (1), Kahramanmaraş (1), Kocaeli (1), Konya (1), Kütahya (1), Manisa (2), Mardin (3), Mersin (1), Muğla (2), Muş (2), Rize (1), Sakarya (1), Samsun (2), Sivas (1), Yalova (1), Yozgat (1)

MÜZE ARAŞTIRMACISI (MÜZAR-1)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 24 sözleşmeli personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Sanat Tarihi bölümünden/programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılmaktadır,

- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir,

- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (24): Aksaray (1), Artvin (1), Batman (1), Bitlis (1), Edirne (1), Iğdır (1), Isparta (2), Konya (1), Kütahya (1), Kahramanmaraş (1), Manisa (1), Mardin (3), Muş (1), Sakarya (1), Samsun (2), Sivas (1), Tunceli (1), Yalova (1), Yozgat (1), Zonguldak (1)

MÜZE ARAŞTIRMACISI (MÜZAR-2)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Hititoloji bölümünden/programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılmaktadır,

- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir,

- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (3): Ankara (1), Gaziantep (1), İstanbul (1)

MÜZE ARAŞTIRMACISI (MÜZAR-3)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Tarih bölümünden/programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılmaktadır,

- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir,

- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (2): Edirne (1), İstanbul (1)

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