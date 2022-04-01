Kültür ve Turizm Bakanlığı 137 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Kültür ve Turizm Bakanlığı 137 sözleşmeli personel alınacak! İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre, Bakanlık birimlerinde istihdam edilmek üzere, 6 Avukat, 4 Çocuk Gelişimcisi, 127 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alınacak. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı şartları ne? İşte detaylar…

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda 11 Nisan 2022-25 Nisan 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurmak isteyen adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek.

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI!

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda adaylarda aranan şartlar şu şekilde belirtildi:

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

- Türk Vatandaşı olmak,

- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

AVUKAT (AVK)

Avukat pozisyonunda 6 sözleşmeli personel alınacaktır. Avukat pozisyonuna başvuracaklarda aranacak şartlar şu şekilde:

- En az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının Hukuk Fakültesinden mezun olmak,

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

- Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (6): Antalya (1), İstanbul (2), İzmir (2), Muğla (1)

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ (ÇG)

Çocuk Gelişimcisi pozisyonunda 4 sözleşmeli personel alınacaktır. Çocuk Gelişimcisi pozisyonuna başvuracaklarda aranacak şartlar:

- Yükseköğretim kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (4): İstanbul (4)

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KGG-1)

Bu pozisyonda 28 sözleşmeli personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

- Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,

- 2020 KPSS (B) grubu sınavından P93 puan türünde en az 55 puan almış olmak,

- Erkek olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

- Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy

uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy

uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

- Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (28): Ankara (4), Bilecik (1), Bursa (1),

Çankırı (2), Çorum (1), Denizli (1), Edirne (1), Erzurum (2), Giresun (1), Eskişehir (1), Gaziantep

(1), İzmir (3), Kırklareli (2), Konya (1), Mersin (1), Sakarya (1), Sivas (1), Tekirdağ (1), Tokat

(1), Yalova (1)

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KGG-2)

Bu pozisyonda 35 sözleşmeli personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

- Lise ve dengi okul mezunu olmak,

- 2020 KPSS (B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 55 puan almış olmak,

- Erkek olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu

maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

- Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

- Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (35): Artvin (1), Bilecik (1), Bursa (1),

Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), Edirne (1), Erzurum (3), Giresun (1), Gümüşhane (1),

Hakkâri (2), Isparta (2), Kars (2), Kastamonu (2), Kayseri (1), Konya (1), Mardin (2), Mersin (1),

Sakarya (1), Sivas (1), Şanlıurfa (2), Tokat (1), Van (2), Yozgat (2), Zonguldak (1)

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KGG-3)

Bu pozisyonda 49 sözleşmeli personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

- Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,

- 2020 KPSS (B) grubu sınavından P93 puan türünde en az 55 puan almış olmak,

- Erkek olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

- En az fiilen 6 ay koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belgelemek, (eDevletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü)

- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

- Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (49): İstanbul (49)

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KGG-4)

Bu pozisyonda 15 sözleşmeli personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

- Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,

- 2020 KPSS (B) grubu sınavından P93 puan türünde en az 55 puan almış olmak,

- Kadın olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

- En az fiilen 6 ay koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belgelemek, (eDevletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü)

- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

- Kadın adaylar için boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (15): İstanbul (15)

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