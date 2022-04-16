İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İETT’ye personel alacak! İşte İBB personel alımı 2022 şartları!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne personel alacak! İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İETT’de Teftiş Kurulu Başkanlığı Genel İdare Hizmetleri sınıfına yazılı ve sözlü sınavla müfettiş yardımcısı alınacak. Peki, İBB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İBB personel İETT alımı başvuru şartları!
İBB duyurdu! İBB sınavla personel alacak. İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne yazılı ve sözlü sınavla müfettiş yardımcısı alınacak. Başvurular, 9 Mayıs-20 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Peki, İBB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İBB personel alımı başvuru şartları!
İBB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular sadece, https://iett.istanbul internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Başvurular, 9 Mayıs-20 Mayıs tarihleri arasında alınacak.
İBB İETT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI!
- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans A Grubunda, KPSS 48 puan türünden en az 80 veya yukarı puan almış olmak,
- 657 sayılı Develt Memurları Kanununun 48’inci maddesinden belirtilen genel şartlara haiz olmak.
- En az 4 yıllık Lisans eğitimi veren, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile en az 4 yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu’nca kabul edilen yurtiçi ya ya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş bulunmak,
- 01.01.2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak).
- Müfettişlik mesleğini yerine getirmesini engelleyecek henhangi bir sağlık problemi olmamak,
- İETT Müfettiş yardımcılığı sınavına 2 defadan fazla katılmamış olmak.
- Kurul Başkanlığınca yapılan inceleme ve araştırmada, karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak.
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