Deneyap Teknoloji Atölyeleri 13 ilde eğitmen alacak! İşte başvuru şartları!

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) bünyesinde faaliyet gözteren Deneyap atölyeleri 13 ilde eğitmen alacak. Peki, Deneyap Teknoloji Atölyeleri eğitmen başvurusu nasıl yapılır? Deneyap Teknoloji Atölyeleri başvuru şartları ne?

DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ EĞİTİMEN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitmen olmak isteyen adayların www.deneyapturkiye.org adresinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Adayların T3 Vakfı KYS sistemi üzerinden eğitmenlik başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Mobil uygulama son başvuru tarihi 18 Mart 2022 olarak belirlendi. Havacılık ve Uzay Teknolojileri son başvuru tarihi ise 25 Nisan 2022 belirtildi.

Mobil Uygulama eğitmenlik başvuru süreçleri ve başvuru koşullarına ilişkin detaylara Eğitmenlik Şartnamesinden ulaşabilirsiniz.

Havacılık ve Uzay Teknolojileri eğitmenlik başvuru süreçleri ve başvuru koşullarına ilişkin detaylara Eğitmenlik Şartnamesinden ulaşabilirsiniz.

Eğitmen Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.