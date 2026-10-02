Didim'de zeytin üreticilerine 'zeytin sineği' uyarısı: Hasatta kaliteyi korumak için kritik dönem!

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Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sofralık siyah zeytin hasadı öncesi ve sırasında üreticileri zeytin sineği zararlısına karşı uyardı.

Aydın’ın Didim ilçesinde sofralık siyah zeytin hasadının başlamasıyla birlikte üreticilere zeytin sineğiyle mücadele konusunda uyarıda bulunuldu.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, yaklaşık 1-2 ay sürecek hasat dönemi boyunca zeytinlerde zeytin sineği zararlısına yönelik vuruk kontrollerinin düzenli olarak yapılmasının önem taşıdığı belirtildi.

Özellikle yağışların ardından zeytin sineği mücadelesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, gerekli görülmesi halinde ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanılarak mücadelenin zamanında yapılması gerektiği ifade edildi.

Zeytin sineğiyle zamanında mücadele edilmesinin ürün kayıplarının ve kalite düşüşlerinin önlenmesi açısından önem taşıdığı belirtilirken, üreticilerden bahçelerini düzenli olarak kontrol etmeleri istendi. Açıklamada ayrıca, ilaçlama yapılması halinde son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye mutlaka uyulması gerektiği vurgulandı.