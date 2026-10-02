2 EKİM 2026 CUMA HUTBESİ YAYIMLANDI! Diyanet bugünkü Cuma hutbesi konusu ve PDF metni

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2 Ekim 2026 tarihli Cuma hutbesinin konusu Cami ve Sosyal Hayat olarak belirlendi.

Hutbede camilerin Müslümanları aynı inanç ve kıble etrafında bir araya getiren mekânlar olduğu anlatılıyor. Camilerin tarih boyunca yalnızca ibadet için kullanılmadığı; eğitim, dayanışma, yardımlaşma ve sosyal hayatın da önemli merkezlerinden biri olduğu vurgulanıyor.

Hutbenin girişinde camiler için şu ifadeler kullanılıyor:

“Her cami, bir istikamet pusulası, bir tevhit nişanesi ve bir vahdet merkezidir.”

2 Ekim Cuma hutbesinde hangi mesajlar verildi?

Diyanet’in hazırladığı hutbede İslam medeniyetinde camilerin şehir hayatındaki yerine dikkat çekiliyor.

Camilerin çevresinde medreselerin, kütüphanelerin, çarşıların, hanların, hamamların ve vakıfların geliştiği hatırlatılırken cami merkezli sosyal hayatın yardımlaşma ve kardeşlik açısından taşıdığı önem anlatılıyor.

Hutbede müminlerin birbirlerine yardımcı olmaları, iyiliği yaymaları ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeleri gerektiği mesajı da öne çıkıyor.

Camilerin çocuklar, gençler, yaşlılar ve toplumun farklı kesimleri için bir buluşma noktası olması gerektiği üzerinde duruluyor.