ASDEP personel alımı sonuçları açıklandı mı? ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı için ilana çıkmış, başvurular ocak ayında alınmıştı. Adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ASDEP sonuçları için aramalar hız kazandı.

3 KATI ADAY SINAVA KATILMAYA HAK KAZANACAK!

Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 3 katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacak. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren 1 yıl süreyle geçerli olacak.

ASDEP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sonuçlar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntülenebilecek. Adaylara yazılı tebligat yapılmayacak.

ASDEP PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVI NASIL OLACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sınavı, sözlü olarak Ankara’da yapılacak. Sözlü sınava katılmayı hak kazandığı halde sınava katılmayan adaylar başarısız sayılacak. Sözlü sınav aşamasında sınav kurulu tarafından tutulacak tutanak haricinde sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacak. Adayların sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulundurmaları gerekiyor.

Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerli olacak.