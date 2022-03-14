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    Aile hekimlerinin maaşları artacak mı? Aile hekimlerinin maaşlarına zam var mı? v

    Sağlık çalışanlarına ücret artışı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu! Hemşire, lisans mezunu sağlık çalışanları, doktor, aile hekimlerine zam! Sağlık çalışanlarına yeni düzenleme geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle katıldığı etkinlikte müjdeyi verdi. Peki, Aile hekimlerinin maaşları artacak mı? Aile hekimlerinin maaşlarına zam var mı? İşte detayla

    14.03.2022 - 17:25 |
    Aile hekimlerinin maaşları artacak mı? Aile hekimlerinin maaşlarına zam var mı? v

    Sağlık çalışanlarına yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Sağlık çalışanlarının maaşlarına zam geliyor. Peki, Aile hekimlerinin maaşları artacak mı? Aile hekimlerinin maaşlarına zam var mı? İşte detaylar...

    AİLE HEKİMLERİNİN MAAŞLARINA ZAM VAR MI?

    Beştepe'de 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarının maaaşları ile ilgili şunları söyledi:

    ""Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına alınacağını da tekrar hatırlatıyoruz. Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde de artış yapılacaktır. Ülkemiz artık dünyanın en üst ligine yükselmiştir. Şimdi bu ligin de zirvesinde yer almanın mücadelesini veriyoruz."

    SAĞLIK ÇALIŞANLARININ AYLIKLARI TEK BORDROYLA ÖDENECEK

    Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Bu uygulama üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecek.

    DÖNER SERMAYEDEN YAPILACAK ÖDEMELER ARTACAK

    Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak. Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirme, emekliliklerine de yansıyacak." 

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