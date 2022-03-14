Sağlık çalışanlarına zam 2022! Sağlıkçılara zam Meclis’ten geçti mi, ne kadar, kimleri kapsıyor?

Sağlık çalışanlarının maaşlarına ve çalışma koşullarına yönelik iyileştiril çalışmalarında sona gelindi. 14 Mart Tıp Bayramı’na yetiştirilmesi planlanan düzenlemenin detaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Sağlık, Maliye ve Çalışma Bakanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü çalışmalardan sonra belli bir noktaya gelindi. Hazırlanan taslak metnin kısa sürede teklif olarak TBMM’ye gönderileceği, iyileştirme paketinin de 14 Mart Tıp Bayramı’nda duyurulacağı öğrenildi. İlk çalışmada unutulan ambulans şoföründen hemşireye kadar tüm sağlık personeli son çalışmaya dahil edildi.

SAĞLIKÇILARA ZAM NE KADAR OLACAK, KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenlemeye göre kamuda çalışan sağlık çalışanlarına 2 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında maaş artışı yapılacak. Yeni düzenlemeden, ambulans şoförü, acil sağlık görevlileri, ebe ve hemşireler de yararlanacak. Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL ücret artışı sağlanacak. Diğer sağlık personeline yapılacak artış oranının aylık 500-600 lira arasında olacağı belirtiliyor.

EMEKLİ MAAŞLARI DA ARTACAK

Üniversite hastanelerinde çalışanlar da yararlanacak. Diş hekimleri de bu düzenleme kapsamında olacak. Ancak, aile hekimleri bu düzenleme kapsamında yer almayacak. Bu gruptakilerin maaşlarının düzenlemesi kararname ile yapılacak. Yapılacak maaş düzenlemesi, bu grupta çalışanlara farklı oranlarda uygulanacak. Sağlık çalışanlarına yapılacak maaş artışından, göstergeler yükseldiği için emekli doktorlar da yararlanacak.

MALPRAKTİS DAVALARINA YÖNELİK DE BİR ADIM ATILACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ndeki 14 Mart Tıp Bayramı Töreni’nde meslektaşlarının bayramını kutlayarak özetle şunları söyledi: “Bu mesleğin ve sağlık sisteminin, salgının ağır döneminde ele alınması mümkün olmayan ve şimdi ise ele aldığımız sorunları var. Şiddet bunlardan biri. Dün (perşembe) değerli Adalet Bakanımız ve yüksek yargı mensuplarının katılımı ile bir sempozyum gerçekleştirdik. Orada hakkınızın ve hukukunuzun korunması konusunda ısrarlı, kesin bir talebim oldu. Bilin ki adalet anlamında hükmün beyanı yaklaşıyor demektir.

Meslek hayatımızı çok yakından ilgilendiren malpraktis davalarının suiistimali de gündemdeydi. Hekimler de tıpkı hâkimler gibi korunacak. Bunun bir devrim olduğunu söylüyorum. Hekimlerin ücretlerinin mesleklerine uygun ve adil olacağını, aranızda sorunu bugünkü gibi yaşayan kimse olmayacağını düşünüyorum.”

ÜÇ BAŞLIKTA SAĞLIKÇILARA MÜJDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlıkçılarımızın uzun süredir beklediği konularda açıklamalar yapacak.

Maaşlar

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Malpraktis davaları