Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri nasıl olacak? İşte yeni düzenlemenin detayları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Sağlık çalışanlarına yeni düzenlemenin detayları belli oldu. Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet cezaları dahil olmak üzere, yapılacak zamlar ve ek ödemeler ile ilgili ayrınları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Peki, Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri nasıl olacak? Sağlık çalışanlarının maaş ödeme sistemi değişiyor mu? Sağlık personelinin maaşları nasıl ödenecek? Sağlık çalışanlarının aylıkları tek bordro ile mi ödenecek? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda, sağlıkta yeni düzenlemeyi açıkladı. Düzenleme; sağlık çalışanlarına yönelik şiddette cezaları artırıyor, aynı zamanda, sağlık çalışanlarının ücretlerinde de artış öngörüyor.

SAĞLIK PERSONELİNİN SABİT EK ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık personelinin sabit ek ödemeleri açıklamaları şu şekilde:

"Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Bu uygulama üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecek."