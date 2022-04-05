3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Ne zaman Meclis’e geliyor? 3600 ek göstergenin maaşlara etkisi ne? İşte 3600 ek göstergede son durum!

3600 ek göstergede son durum merak ediliyor! Hemşire, öğretmen, polis ve din görevlilerini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde son aşamaya gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurdu. 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmayı tamamlamak üzere olduklarını dile getirererek düzenlemenin Meclis’e geleceği tarihi duyurdu. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Ne zaman Meclis’e geliyor? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? 3600 ek göstergenin maaşlara etkisi ne? İşte 3600 ek göstergede son durum ve 3600 ek gösterge ile ilgili merak edilenler…

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmasının son aşamaya geldiğini belirterek, “Sosyal tarafların da katılımıyla çalışmamızı tamamlamak üzereyiz. Mayısta tamamlayıp, Meclis’e sunacağız” dedi.

Toplu Sözleşme Kongresi'nde konuşan Bakan Bilgin, "Çalışanların çalışma şartlarını, statülerini ve standartlarını belirleyen devlet... 3600 ek göstergede çalışmamız son aşamaya geldi. Sosyal tarafların da katılımıyla çalışmamızı tamamlamak üzereyiz. Ümidimiz mayıs ayında çalışma tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek. Bunun yanında, kamuda sözleşmeli personellerin durumunu isteğe bağlı olarak düzenlemek, bunu da belli kamu haklarına kavuşturarak çözmek istiyoruz. Bu konudaki çalışmamızı da tamamlamak üzereyiz, bunu sosyal taraflarla ele alıp bir çözüme kavuşturacağız."dedi.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırken maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

Memur maaşı, emekli aylığı ve ikramiyelerinin artmasını sağlayacak düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri dahil birçok meslek grubu çalışanını kapsayacak.

3600 EK GÖSTERGENİN MAAŞA ETKİSİ NEDİR?

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.