En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama...

Kimler bayram ikramiyesi alabilecek, birden fazla emekli aylığı alanlar ayrı ayrı mı ikramiye alacak? Bayram ikramiyesi almak için bir yere başvurmak gerekiyor mu? Dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar tam 1100 lira ikramiye alacak mı? Tüm emekliler bayram ikramiyesi alabilir mi, emekliliğe yeni başvuranlar da ikramiye alabilecek mi?

Emekli maaşlarıyla ilgili çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den bir açıklama geldi. "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak" dedi. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağını söyledi. Peki en düşük emekli maaşı neydi? Artarsa neye göre artar ve ne değişir?

Konuyla ilgili konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, emekli aylığının 2500 liraya yükseltildiğini ifade ederek, “Şimdi 2500 liranın üzerine çıkması öngörülüyor. Temmuz ayına geldiğimizde taban olan 2500 lira muhtemelen 2750 ile 3000 lira arasında artışı söz konusu olacak. Yani temmuz itibarıyla emekliler için taban aylığı uygulaması artık bu aralıkta olacak” ifadelerini kullandı.

3600 ek gösterge ile ilgili de Bakan Bilgin’in açıklama yaptığını ve "Artık Mayıs ayında çalışmalar tamamlanacak" dediğini aktaran Kaya, “Büyük bir ihtimalle mayıs ayında yapılan toplantıda 3600 ek göstergenin kapsamı tamamlanmış olacak. Bu kapsama girmeyen memurların sisteme dahil edilip edilmemesi konusu tartışılıyor. 11 Mayıs tarihinde o da netleşmiş olacak” dedi.