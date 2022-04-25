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    Çalışma HayatıÇiftçilere 1,1 milyar lira hibe desteği ne zaman verilecek? Çiftçilere hibe desteği şartları nelerdir?
    HaberlerÇalışma Hayatı Haberleri Çiftçilere 1,1 milyar lira hibe desteği ne zaman verilecek? Çiftçilere hibe desteği şartları nelerdir?
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    Çiftçilere 1,1 milyar lira hibe desteği ne zaman verilecek? Çiftçilere hibe desteği şartları nelerdir?

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında çiftçilere yönelik de bir müjde verdi. Erdoğan müjdeyi “32 bin 570 çiftçimize ve girişimcilerimize 1,1 milyar lira hibe desteği sağlayacağız.” Şeklinde duyurdu. Peki, Çiftçilere 1,1 milyar lira hibe desteği ne zaman verilecek? Çiftçilere hibe desteği şartları nelerdir?

    25.04.2022 - 19:42 |
    Çiftçilere 1,1 milyar lira hibe desteği ne zaman verilecek? Çiftçilere hibe desteği şartları nelerdir?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.00'de başlayan Kabine Toplantısı sona erdi. 1 buçuk saat süren toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında Çiftçilere 1,1 milyar lira hibe desteği verileceğini de duyurdu.

    Çiftçilere 1,1 milyar lira hibe desteği

    Son 16 yılda 15 bin 35 projeye 1,4 milyar lira destek verdik. 260 bin çiftçimize makine alımına 1 milyar lira destek de bulunduk. Bu bayram sevincini farklı sevinçlerle de bütünleştirerek 2022 yılı için makine alım 32 bin 570 çiftçimize ve girişimcilerimize 1,1 milyar lira hibe desteği sağlayacağız.

    Çiftçilere 1,1 milyar lira hibe desteği ne zaman verileceği ve şartlarının neler olacağı ilerleyen günlerde paylaşılacak.

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