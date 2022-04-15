Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yeni zam! Ek ödemeler de artacak, en düşüğü 8 bin 622 TL olacak

Memurlara, Temmuz'da, yüzde 7 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı, memurların alacağı farkı gösterecek.

Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte her ay ödenen aile yardımları ile 3 ayda bir verilen toplu sözleşme ikramiyesi de yükselecek. Yeni ödemeler için ipucu da var.

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden çıkan 6 aylık yüzde 34.62'lik TÜFE tahminine göre, Temmuz zammı yüzde 27.12 fark ile yüzde 34.12'yi bulabilecek.

Bu durumda en düşük memur maaşı aile yardımı dahil 6 bin 429 liradan 8 bin 622 liraya çıkacak.

Aile yardımı eş için 535,17 liradan 717,77, 0-6 yaş arası çocuk için 117,72 liradan 157,88, 6 yaş üstü çocuk için de 58,86 liradan 78,94 liraya yükselirken; eşi çalışmayan ve 6 yaş altı 2 çocuğu olan memurun parası 770 liradan bin 33 liraya ulaşacak.

EK ÖDEMELER DE ARTACAK

Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yansıtılırken, memur emeklileri de memurlarla aynı zammı alacak. Ayrıca maaşlarla birlikte, yüzde 4-5 oranında verilen ek ödemelerin tutarları da artacak.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR...

Enflasyon tahminine göre, ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753, esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 969, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 432 liraya çıkacak. Kurban Bayramı ikramiyesi 4-8 Temmuz'da bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE KADAR ARTACAK?

Emeklilerin beklediği bir başka konu ise bayram ikramiyeleri. İlk ikramiye bu ayın sonunda ödenecek. Şu anda 1.100 TL olan ikramiyenin artırılması gündemde. Bunun için iki formül konuşuluyor. Birincisi enflasyon oranında artış yapılıp bunun kalıcı hale getirilmesi. Bu durumda yüzde 36 civarında yapılacak bir artışla ikramiye 1.500 TL olacak ve her yıl enflasyon oranında artacak. İkinci formülde ise bu yıl ikramiyenin 2.000 TL yapılması var. Önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelecek torba yasada bu tür bir düzenlemenin olması bekleniyor. Bu iki duruma göre hesaplar şöyle yapılacak:

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM?

Hem memurların hem de memur emeklilerinin yakından takip ettiği bir diğer konu ise 3600 ek gösterge düzenlemesi. Sayıları 5 milyonu aşan memur ve emekli için merakla beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışmalar hızlandırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Sosyal tarafların da katılımıyla çalışmamızı tamamlamak üzereyiz. Ümidimiz ve öyle de planladık mayıs ayında çalışma tamamlanacak, Meclis’e intikal ettirilecek” dedi.

İKRAMİYELERE YÜZDE 22 ZAM

Emekli ikramiyeleri de benzer şekilde yüzde 21-22 oranında arttığını söyleyen Zengin, "Emekli olduğunda 200 bin TL olarak alacağı ikramiye, yaklaşık 245 bin TL’ye çıkıyor. Göstergelerdeki bu değişiklik, şu anda emekli durumunda olanları da etkileyecek. Onların maaşlarında da etki görülecek. Mevcut çalışanların maaşlarında, ek göstergelerindeki farklılıklara göre değişebilse de, yaklaşık 115 TL civarında bir artış olacak" dedi.

STATÜ DEĞİŞİYOR

Zengin, "2200 veya 3000 olan kamu çalışanının 3600’e çıkma beklentileri var fakat daha üst derecelerde zaten 3600’de olanların da beklentileri var. Dolayısıyla statüler arası dengeyi bozmayan adil bir sistemin gelmesi bekleniyor. Kamuda yaklaşık 530 bin sözleşmeli personel var. Yerel yönetimlerde durum biraz daha aciliyet gösteriyor. Yerel seçimlerden sonra belediyelerde sözleşmeli personeller işten çıkarılmıştı. Dolayısıyla kamu çalışanları bir an önce bu statünün değişmesini bekliyor. Bu da önemli bir müjde olur" şeklinde konuştu.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI

Öğretmen, hemşire, polis, din görevlisi, sağlık ve teknik hizmetler dahil milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşında 1.300 lirayı ve ikramiyesinde 50 bin lirayı aşan artışlar sağlayacak 3600 ek gösterge için ilk toplantı 16 Şubat’ta Bakan Bilgin başkanlığında ve sendikaların katılımıyla yapılmıştı. İkincisi de 16 Mart’ta gerçekleştirilen toplantının üçüncüsü ise 10 Mayıs’ta yapılacak. Yol haritası iyice netleşecek.

MAAŞA YANSIMASI NEDİR?

Memur Sendikaları Konfedarasyonu (Memur-Sen), 3600 ek gösterge konusunda sadece dört meslek grubunu değil tüm kamuyu kapsayan bir düzenleme istiyor. Hükümet kanadı da bu talebe sıcak bakıyor. Yıl sonunda yasalaşması beklenen düzenlemeyle örneğin; 1/4 derece ve kademeye sahip, 3000 ek göstergesi olan üniversite mezunu 30 yıl çalışmış bir hemşirenin 5 bin 410 lira olan emekli maaşında 3600 ek göstergeye girmesi halinde 1.186 lira artış olacak. Bu kişinin emekli ikramiyesinde ise 44 bin 449 lira artış yaşanacak.

YENİDEN ELE ALINACAK

Türkiye’de bu yılın ocak ayında asgari ücrete yapılan düzenleme ile tarihte ilk kez enflasyon yüzde 36 iken yüzde 50’lik pozitif bir reel ücret artışı gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Bilgin, “Biz ocak ayının başında sadece enflasyon farkını vermedik, ona bir de yüzde 3 civarında bir sosyal denge farkı verdik. Önümüzde yine temmuz enflasyonu var. Unutmayalım ki temmuz enflasyonunda da enflasyon farkını çalışanlarımıza, kamu çalışanlarımıza, emeklilerimize yapacağımız düzenleme ile yeniden ele alacağız” diye konuştu.

EMEKLİ MAAŞLARI 5'TE 1 ARTACAK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, 3600 ek gösterge düzenlemesinde gelinen son durumu ve temmuz ayında memura verilecek zam oranını TRT Haber'de değerlendirdi. Tarkan Zengin, “Yapılan hesaplamalara göre Kamu görevlilerinin çalışma sürelerine göre değişmekle birlikte yaklaşık yüzde 21 ile 22 oranında etkileyeceği ön görülüyor. Örneğin, 6 bin TL emekli maaşı alan bir öğretmen, 3600 ek göstergeye çıkarılması durumunda maaşı 7 bin 200 liraya çıkıyor. Ortalama 1234 lira artışa tekabül ediyor. Bu artış çalışma sürelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir” diye konuştu.