MEB resmen harekete geçti! 81 ilde başlıyor, öğrenci ve öğretmenler...

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren haber. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk resmen duyurdu. 81 ilde başladı. Yeni tarihi açıkladı. Detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 vaka sayılarının yükselmemesi için özellikle Kurban Bayramı'nda herkesi tedbirlere uymaya çağırarak 6 Eylül'de okulları açmak istediklerini belirtti. Öte yandan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamındaki faaliyetlerin tüm illerde olup olmadığına ilişkin soru üzerine Selçuk, 81 ilin tüm ilçelerinde etkinlikler olduğunu ve yaklaşık 8 milyon öğrencinin bunlara katıldığını söyledi. MEB Personel Genel Müdürlüğü 81 ile yazı gönderdi. Tüm çalışanlar 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yarım gün idari izinli sayılacak. 23 Temmuz 2021 Cuma günü sona erecek. Hizmetlerin aksamaması için asgari seviyede personel bulundurulacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir televizyon programında merak edilen soruları yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin tatillerini verimli geçirmeleri için uygulanan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamındaki faaliyetlerin tüm illerde olup olmadığına ilişkin soru üzerine Selçuk, 81 ilin tüm ilçelerinde etkinlikler olduğunu ve yaklaşık 8 milyon öğrencinin bunlara katıldığını söyledi.

TÜM ÖĞRENCİLER KATILABİLİR

Selçuk, Telafide Ben de Varım programının öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına sağladığı katkıya ilişkin soru üzerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile çocukların yatkın olduğu spor alanlarının belirlendiği bir çalışma yaptıklarını hatırlattı.

Bu program kapsamında da birçok faaliyet düzenlendiğine dikkati çeken Selçuk, okçuluk, satranç, dart gibi etkinliklerde çocukların yetenekli oldukları alanların da ortaya çıktığını anlattı.

Bakan Selçuk, devam eden Telafide Ben de Varım programına tüm illerde isteyen öğrencilerin diledikleri zaman katılabileceğinin altını çizdi.

OKULLARIN AÇILACAĞI TARİH

Bakan Selçuk, "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna karşılık, "Türkiye'nin şu anda, şu aşamada okulları açmaktan daha önemli bir işi olmaması lazım." dedi.

Kurban Bayramı döneminde tüm vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısı yapan Selçuk, "Bayram döneminde dikkatli olalım, vaka sayısının yükselmemesi için ne gerekiyorsa yapalım. Bunu çocuklarımızın, bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin çocuklarının ruh sağlığı için yapalım. Buna ihtiyacımız var." diye konuştu.

Bakan Selçuk, okulların açılması için herkesin üstüne düşeni yapması gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Okulları açacağız. Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız."

İDARİ İZİN KARARI

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan idari izin yazısından sonra tüm kurumlar merkez ve taşra teşkilatlarına duyuru yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı da Personel Genel Müdürlüğü kanalıyla bir yazı yayımlayarak tüm çalışanların 19 Temmuz Pazartesi günü yarım gün idari izinli sayılmaları kararını duyurdu.

23 TEMMUZ CUMA'YA KADAR...

MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazıda "Kurban Bayramı, 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 13.00'da başlayıp 23 Temmuz 2021 Cuma günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yarım gün idari izinli sayılmalarına ilişkin ilgi yazının bir örneği ekte gönderilmiştir." ifadeleri kullanıldı.