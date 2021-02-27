Borcu olan yüz binleri kapsıyor! Hafta sonu açık olacak

Trafik cezası, vergi borcu, KYK borcu, olan vatandaşlar için güzel haber geldi. Borcu olan vatandaşların yapılandırmadan azami ölçüde yararlanılabilmesi için ödemelerin 1 Mart gün sonuna kadar vergi dairelerine, yetkili bankalara (vezne, internet bankacılığı, mobil uygulama, banka kartı ile kredi kartı) ve PTT’ye yapılması gerekiyor. Bu amaçla bu hafta sonu vergi daireleri açık olacak. Ödeme yapacaklar, kısıtlamaya rağmen belgelerini ibraz ederek dışarı çıkabilecek.

Taksitli ödemeyi tercih eden mükelleflerin ilk iki taksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri gerekiyor. Bu mükelleflerin yapılandırma haklarını kaybetmemeleri için ikinci taksitlerini de 31 Mart günü sonuna kadar ödemeleri önem arz ediyor.

Yapılandırılan borcun tamamının 1 Mart gün sonuna kadar ödenmesi halinde, gecikme zammı ve gecikme faizi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından ayrıca yüzde 90 indirim yapılıyor, katsayı da alınmıyor.

Söz konusu indirimden, peşin ödeme seçeneğini tercih edenlerin yanı sıra taksitli ödeme seçeneğini tercih etmesine rağmen yapılandırılan borcun tamamını 1 Mart sonuna kadar ödeyecekler de yararlanabiliyor.

Yapılandırmadan azami ölçüde yararlanılabilmesi için ödemelerin 1 Mart gün sonuna kadar vergi dairelerine, yetkili bankalara (vezne, internet bankacılığı, mobil uygulama, banka kartı ile kredi kartı) ve PTT’ye yapılması gerekiyor. Bu amaçla bu hafta sonu vergi daireleri açık olacak. Ödeme yapacaklar, kısıtlamaya rağmen belgelerini ibraz ederek dışarı çıkabilecek.