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Araba fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Mayıs ayında...
Araba alacaklara kötü haber geldi. Çip krizi ve döviz kurundaki oynaklık fiyatların artmasına sebep oldu. Araba markaları tek tek Mayıs ayı fiyatlarını yayınladı. Sıfır arabada en ucuz fiyat 146.900 lira olarak belirlendi. İşte Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Dacia, Fiat, Honda, Hyundai, KIA, Mercedes, Nissan, Renault, Opel, Seat, Skoda, Toyota, Peugeot, Volkswagen gibi markaların en ucuz otomobilleri...
Otomotiv şirketleri Mayıs ayına ilişkin fiyat listelerini güncellediler. Bir çoğu fiyatlara zam yapma kararı aldı. Yerli üretim olan otomobillerde fiyatlar düşük kalmaya devam etti. Pandemi koşulları ve çip tedariğinin zorlaşması nedeniyle bazı markalar üretimlerine ara verirken döviz kurlarında yaşanan yükseliş de fiyatlarda etkili oldu.