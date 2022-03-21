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    Yeni endemik bitki bulundu! Tüylüçay grubuna ait...

    Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, biyoçeşitlilik envanter çalışmaları sırasında, Badavut sahilinden toplanan tüylüçay (stachys) grubuna ait bitki, incelemelerin ardından yeni alt tür olarak kayıtlara girdi. Yeni endemik türün bilimsel adı ise ‘stachys cretica subsp gulendamiana’ oldu.

    21.03.2022 - 12:01 | | Kadri KAYA/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA)
    Yeni endemik bitki bulundu! Tüylüçay grubuna ait...

    Balıkesir’de yapılan biyoçeşitlilik envanter çalışmalarında; Ayvalık ilçesi Badavut sahilinde toplanan tüylüçayın yeni alt türü kayıtlara girdi. Tüylüçay bitkisi, Prof. Dr. Ekrem Akçiçek ve Dr. Özal Güner tarafından uluslararası prestijli ‘Phytotaxa’ dergisinde yayımlanarak, bilim dünyasına tanıtıldı. Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Gülendam Tümen’in ismini verdiği Badavut tüylüçayının bilimsel adı ise 'stachys cretica subsp gulendamiana' olarak belirlendi.

    Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Akçiçek, gen merkezi Türkiye olan tüylüçayların Türkiye’deki sayısının, yeni türle 93’e yükseldiğini söyledi. Akçiçek, “Yeni türün ismi, botanik dünyasına önemli katkılar sunan ve Balıkesir florasının ortaya çıkmasında büyük emekleri olan Prof. Dr. Gülendam Tümen’e atfedildi” diye konuştu.

    Badavut mevkisinin, biyolojik çeşitlilik özellikleri başta olmak üzere jeolojik ve peyzaj değeri açısından önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akçiçek, “Bölge kumul ve deniz ekosistemi üstün bir peyzaj değeri sunmaktadır. Bölgenin ekosisteme sunduğu hizmetler ve barındırdığı tür ve habitatlar göz önüne alındığında, alanın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘kesin korunacak hassas alan’ olarak tescilinin uygun olduğuna karar verilmiştir. Bu doğrultuda bölgenin doğal sit statüsü Cumhurbaşkanlığı kararı ile onaylanarak, ‘kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil edilmiştir. Badavut mevkisi, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden birisidir ve halk plajı olarak kullanılmaktadır. Badavut sahilleri özellikle yazın yoğun insan baskısı altındadır. Dünyada sadece Badavut sahilinde yetişen yeni tür, sınırlı bir alanda yetiştiği için koruma altına alınması gerekmektedir" dedi.

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